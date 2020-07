A tres años de haber sido asesinada, familiares y amigos de Diana exigen a la FGJEM justicia de este feminicidio

Chimalhuacán, Méx., a 2 de julio del 2020.-La madre de Diana, una joven de 24 años que fue asesinada en Chimalhuacán en el 2017, acompañada de familiares de otras víctimas de feminicidios en el Estado de México, amigos e integrantes de organizaciones sociales, marchó desde el palacio municipal hasta el Centro de Justicia local para exigir el esclarecimiento del crimen, al cumplirse este 2 de julio 3 años de su muerte.



Lidia Florencio, madre de Diana, denunció que hasta ahora la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no tiene una sola pista para encontrar al responsable del feminicidio.



’No es un mes, dos meses, son tres años que hemos estado en este camino de lucha, de dolor, porque es mucho dolor que tenemos la familia de Diana, pero también tenemos mucha fe de que sí se puede lograr (encontrar al culpable), pero solamente que las autoridades tengan esa voluntad que no han tenido hasta el momento’, dijo.



Cuando fue encontrado el cuerpo de Diana fue confundido con el de un hombre por las autoridades ministeriales y no se llevó a cabo la investigación con perspectiva de género como estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que ordenó en el 2015 que todos las muertes violentas de mujeres tendrían que indagarse de esa manera, por el caso de Mariana Lima Buendía, otra chica que presuntamente fue asesinada por su esposo en el 2010 también en Chimalhuacán.



El 2 de julio del 2017 Diana salió de su casa en Chimalhuacán para hacer una llamada por teléfono porque en el interior no tenía señal, luego fue robada, golpeada, violada y asesinada.



Su cadáver fue dejado en la calle Francisco I. Madero, a unos metros del Centro de Justicia de Chimalhuacán y fue levantado como si tratara de un hombre para que no se iniciara la investigación como feminicidio, acusó Lidia Florencio.



Diana, fue encontrada por su hermana Laura cinco días después en el Servicio Médico Forense de Nezahualcóyotl, tirada en el piso y sin que una sabana cubriera su cuerpo que ya estaba en descomposición.



Los seres queridos de la muchacha denunciaron que desde un principio las autoridades ministeriales no las apoyaron para encontrarla, no quisieron iniciar su búsqueda hasta que pasaran 72 horas y les dijeron que seguramente se había ido con el novio.



Para honrar la memoria de Diana y exigir que se esclarezca su muerte las mujeres marcharon desde el inmueble del palacio municipal hasta el Centro de Justicia por la calle Nezahualcóyotl.



Ahí un grupo de funcionarias de la FGJEM formó una valla humana para impedir que ingresaran al recinto público, por lo que las manifestantes las acusaron de ’traidoras’ al no ponerse del lado de las madres, hermanas, tías, primas y abuelas que han perdido a un ser querido por la violencia que impera en el Estado de México.



’Queremos que ya no haya más Dianas, Fátimas, Mercedes, que al asesinarlas a ellas nos mataron a nosotras también, por eso queremos justicia’, gritó otra de las madres de una niña de 12 años que fue asesinada hace cinco años y sus homicidas tampoco han sido detenidos.



Después del mítin en el Centro de Justicia, donde en marzo colocaron un memorial en honor de Diana, los inconformes continuaron su trayecto a la calle Francisco I. Madero donde hace tres años fue encontrado en cadáver de la joven chimalhuaquense.