A tres años del sismo del 19S, concluyó la reconstrucción de todas las escuelas afectadas en Guerrero

• En cinco años del gobierno de Héctor Astudillo se han atendido 2 mil 700 escuelas, una cifra histórica



• Entrega gobernador Astudillo escuelas en Tepecoacuilco y Atenango del Río con una inversión superior a los 21 mdp



• El orden y la gobernabilidad ha sido nuestro principal objetivo



Atenango del Río., Gro, 20 de Septiembre de 2020.- A tres años del sismo del 19 de septiembre que afectó principalmente a municipios de la región Norte, la reconstrucción y rehabilitación de las 550 escuelas afectadas, concluyó.



Cumpliendo con todas las medidas sanitarias debido a la pandemia del Covid-19, el gobernador Héctor Astudillo Flores realizó una gira de trabajo por San Vicente Palapa, municipio de Tepecoacuilco de Trujano y Atenango del Río para entregar dos obras educativas de las 550 planteles que fueron reconstruidos y rehabilitados.



En San Vicente Palapa, el ejecutivo guerrerense entregó un edificio reconstruido de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, obra que representó una inversión de poco más de 5.4 millones de pesos, consta de un edificio que incluye 8 aulas didácticas y equipamiento, así como barda perimetral, red eléctrica, plaza y andadores en beneficio de 130 niñas y niños.



El gobernador Héctor Astudillo precisó que para él representa un estímulo emocional entregar nuevas obras educativas, pues la inversión que se hizo para rehabilitar o reconstruir 2 mil 700 escuelas es histórica.



Recordó que hace tres años, acudió a los municipios afectados por el sismo para conocer el nivel de daños ocasionados e iniciar el proceso de reconstrucción.



También aprovechó para hablar con un grupo reducido de maestros y alumnos sobre el Covid-19, solicitando su apoyo para difundir las medidas sanitarias, pues enfatizó que la pandemia no ha terminado, por lo que es necesario seguirse cuidando.



En su intervención, el director del Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa (Igife), Jorge Alcocer Navarrete informó que el sismo del 19 de septiembre afectó 44 municipios y 550 planteles educativos, por lo que el gobernador logró gestionar 617 millones de pesos para atender y rehabilitar escuelas.



’A tres años, en Guerrero la reconstrucción terminó, todos los planteles se encuentran en este momento concluidos’, apuntó



Precisó que en Tepecoacuilco 27 escuelas resultaron afectadas, para lo cual se destinaron 45 millones de pesos.



Sin embargo, destacó que en cinco años, en este municipio se atendieron 46 escuelas con una inversión de 68 millones de pesos.



En su intervención, Ignacio Ocampo Zavaleta, presidente municipal de Tepecoacuilco de Trujano, agradeció al gobernador Héctor Astudillo Flores por hacer de la educación una prioridad, ya que la inversión en este rubro que es fundamental para el desarrollo de los pueblos, ha sido histórica.



Alfredo Ramírez Arnulfo, director de la Escuela Primaria dijo que recibir esta obra representa un orgullo porque la educación es la mejor arma para cambiar al mundo.



Posteriormente, en Atenango del Río, el gobernador Héctor Astudillo inauguró un edificio en la secundaria ’Siervo de la Nación’ que alberga seis aulas didácticas, sala de juntas, taller de cómputo, biblioteca y la rehabilitación del Edificio B.



Adicionalmente plaza y andadores, pórtico de acceso, barda de colindancia, red eléctrica, muro de contención, y suministro de mobiliario y equipamiento, con una inversión de 16.8 millones de pesos en beneficio de 161 alumnos.



En su mensaje, el gobernador Héctor Astudillo Flores enfatizó que en Guerrero hay orden y gobernabilidad.



Comentó que Guerrero se ubicaba en los primeros lugares de inseguridad, hoy se encuentra en el número 9, además de que es de los tres estados que más ha bajado los indicadores delictivos.



’No estamos tan mal porque era la aspiración de los guerrerenses y por eso puedo venir hoy a entregar esta escuela y me da mucho gusto’, añadió.



En su mensaje, el director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa, Jorge Alcocer Navarrete precisó que en este municipio se atendieron 25 escuelas con 41 millones de pesos de inversión, pero en los casi cinco años del gobierno de Héctor Astudillo se intervinieron 31 planteles educativos con una inversión de más de 56 millones de pesos.



En su turno, el presidente municipal, Andrés Guevara Cárdenas puntualizó que a tres años del sismo, gracias al apoyo del gobierno del estado, Atenango del Río se ha levantado, en particular en el sector educativo.



Marco Antonio Espinobarros Abarca, director de este plantel educativo manifestó que el gobernador Héctor Astudillo Flores cumplió con su palabra de entregar esta obra, por lo que una vez que concluya su administración, su recuerdo en Atenango del Río quedará en el corazón y pensamiento de los habitantes.



En tanto, el diputado local, Héctor Ocampo Arcos reconoció que el gobernador Héctor Astudillo Flores le ha invertido a la piedra angular que es la educación.



Durante esta gira, el gobernador Héctor Astudillo estuvo acompañado por los secretarios de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo; de Educación, Arturo Salgado Urióstegui; de Salud, Carlos de la Peña Pintos; el diputado local, Héctor Ocampo Arcos, el exdiputado local, Héctor Vicario Castrejón, el delegado en la zona Norte, Erick Catalán Rendón.