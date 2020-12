A un año del aumentó de pasaje en el Edomex el servicio no a mejorado: Berenice Medrano

Toluca, Méx., a 01 de diciembre de 2020. A casi un año del incremento de tarifa del transporte público, la Secretaría de Movilidad debe explicar qué avances ha habido en la prestación del servicio pues hay un evidente incumplimiento de los concesionarios, con unidades en mal estado y transporte lento, inseguro y caro.



Al presentar un punto de acuerdo urgente, la diputada Berenice Medrano Rosas recordó que en diciembre de 2019, la bancada de Morena presentó un exhorto al titular de Movilidad para que no autorizara un incremento a las tarifas y que se presentaran los criterios técnicos y económicos para ello, pero fue ignorado.



Y pese a los reiterados llamados, el gobierno estatal autorizó el aumento a 12 pesos el pasaje mínimo en el territorio estatal, con el argumento de que mejoraría el servicio pero no se han cumplido los compromisos.



’Ha pasado casi un año de que se otorgó el último incremento al costo del pasaje y de nuevo la promesa de que dicho aumento generaría beneficios para los usuarios solo ha sido un espejismo, pues no se ha modernizado el servicio, la capacitación de los operadores es nula, la tecnología en seguridad y sistemas, así como la capacitación y certificación de operadores no se lleva a cabo’, acusó Medrano Rosas.



La diputada Berenice Medrano lamentó que hoy continúen los asaltos a bordo del transporte público en diferentes regiones de la entidad, mientras que los autobuses que circulan, prestan el servicio en condiciones deplorables, ante la complacencia de la Secretaría de Movilidad.



’No se observan resultados favorables, ya que, al día de hoy, el transporte público en la entidad es lento, sucio y caro; aparte de inseguro y de muy poca calidad", acusó la morenista.



Con el voto en contra del PRI, los diputados aprobaron por mayoría que la Secretaría de Movilidad presente un informe puntual en un plazo no mayor a 10 días, sobre el incumplimiento de los compromisos asumidos por los transportistas del transporte público, así como de los avances de mejoras, seguridad y calidad que prestan actualmente las unidades, y mencionar los beneficios que han tenido los usuarios por dicho incremento en la tarifa que se otorgó en 2019.