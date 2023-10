TOLUCA, Estado de México.- La Gobernadora del Estado de México encabezó la ceremonia de abanderamiento la delegación mexiquense que participará en los Juegos Paranacionales Conade, así como en los XIX Juegos Panamericanos y VII Parapanamericanos 2023, en donde aseguró que su administración impulsará la promoción de la cultura física.



En el Patio Central de Palacio de Gobierno, y acompañada por Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, la Maestra Delfina Gómez manifestó que en una época de reconstrucción, los talentos deportivos representan esa transformación que se levanta con determinación, esperanza, trabajo y colaboración.



’El deporte debe ser el mayor promotor de la inclusión y la igualdad, estaremos muy pendientes apoyándolos en cada competencia y deseándoles el mayor de los éxitos, de corazón que les vaya muy bien, porque sus triunfos van a ser nuestros triunfos. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes y de todas las cosas que han logrado, ahora hay que ir por más y sé que lo vamos a lograr’, agregó.







La Mandataria estatal precisó que la delegación mexiquense que participará en los Juegos Paranacionales Conade, consta de 257 miembros que incluye deportistas, entrenadores y auxiliares, teniendo representación en 11 disciplinas. Este encuentro deportivo se llevará a cabo del 16 de octubre al 7 de noviembre en Quintana Roo.



Mientras que los XIX Juegos Panamericanos y VII Parapanamericanos 2023 tendrán como sede la ciudad de Santiago de Chile, del 20 de octubre al 5 de noviembre, y del 17 al 25 de noviembre, respectivamente. En ellos participarán 115 deportistas y entrenadores, que competirán con deportistas de 41 países del continente americano.



’Hoy no sólo venimos a abanderar a nuestros deportistas, que para mí es un honor, sino también a reiterar nuestro compromiso que trasciende en toda la administración. Este es un compromiso que hacemos con cada niño, niña, joven, adolescente, hombre y mujer mexiquense que ha soñado con destacar en el deporte y representa un orgullo para su estado y para su país’, señaló.



Asimismo, para apoyar a los deportistas mexiquenses, la Gobernadora Delfina Gómez indicó que la administración estatal cubrirá gastos de transportación aérea, además de entregarles kits deportivos y recompensas para quienes consigan alguna medalla.



’Me quiero sentir parte de este equipo, que esta chamarra que porto ahorita, que con generosidad nos la dan, la pueda sudar y la pueda hacer valer y que digan ’la merece la Maestra’, y eso es lo que quiero y lo voy a lograr por merecer esta portación de esta chamarra.



’Me quiero sentir parte de este gran equipo de atletas, de padres, de madres, de entrenadores y comunidades que, trabajando juntos, han hecho posible este sueño para todo el Estado de México’, expresó.



En su intervención, Nelly Carrasco Godínez, Secretaria de Cultura y Turismo, invitó a los atletas y paratletas a realizar su máximo esfuerzo y obtener los mejores resultados, siempre disfrutando lo que aman, reflejando los resultados obtenidos a través del trabajo constante y para poner en alto el nombre del Estado de México y del país.



En su oportunidad, Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, recalcó que por instrucciones de la Mandataria estatal se trabaja todos los días para reforzar la educación física en la juventud de la entidad, como parte de su educación integral y recreación.



Nelson Vargas Basáñez, maestro, empresario y promotor deportivo, consideró que el Gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez dará una mayor esperanza a los deportistas.



"Maestra, no sabe qué gusto me dio una promesa de campaña que usted hizo de desincorporar de la Secretaría de Cultura al deporte, creo que es muy importante, un primer paso extraordinario para el deporte mexiquense el hecho de directamente trabajar con el Secretario de Educación es lo más acertado, como se hace en la mayor parte de los estados, nos da una esperanza muy grande de mejorar muchas cosas que no se han mejorado. Maestra, usted ha dicho que el deporte es su prioridad y lo está demostrando con hechos, muchas gracias por este impulso que está dando al deporte, muchísimas gracias", destacó.



Cabe destacar que en los Juegos Paranacionales Conade participarán 166 deportistas en nueve disciplinas deportivas; mientras que en los XIX Juegos Panamericanos son 65 deportistas preseleccionados y en los VII Parapanamericanos 2023 son 30 atletas preclasificados.



Durante este abanderamiento, la Maestra Delfina Gómez estuvo acompañada por integrantes del Gabinete del Gobierno del Estado de México, además de Victoria Montero Enríquez, Directora General de Cultura Física y Deporte de la Secretaría de Cultura y Turismo de la entidad, así como por los deportistas Emiliano Hernández Uscanga y Citli Siloé Salinas Rojas, entre otros.