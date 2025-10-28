Abanderan a 150 atletas del EdoMéx que participarán en los XVII juegos nacionales populares CONADE 2025

La competencia se realizará en Oaxtepec, Morelos, del 2 al 11 de noviembre, el Estado de México tendrá representantes en las tres disciplinas de este encuentro deportivo: boxeo popular, fútbol 6x6 y artes marciales populares.

Octubre 28, 2025 07:17 hrs.
ZINACANTEPEC, Estado de México. – Fueron abanderadas las y los atletas mexiquenses que representarán al Estado de México en los XVII Juegos Nacionales Populares 2025, organizados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), los cuales se llevarán a cabo en Oaxtepec, Morelos, del 2 al 11 de noviembre.

La ceremonia solemne fue presidida por Miguel Ángel Sánchez González, Director General del Instituto del Deporte del Estado de México, quien exhortó a las y los jóvenes a sumarse al compromiso de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez de construir una sociedad más solidaria, justa y participativa a través de la práctica deportiva.

Destacó que este esfuerzo forma parte de la estrategia que se impulsa desde la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), a cargo del Maestro Miguel Ángel Hernández Espejel, para fortalecer el desarrollo integral de la niñez y juventud mexiquense mediante el deporte, la formación en valores y la participación comunitaria.

La delegación mexiquense está integrada por 150 atletas que participarán en las tres disciplinas convocadas: 45 en artes marciales populares, 86 en fútbol 6x6 y 19 en boxeo popular. Las y los deportistas obtuvieron su lugar durante las fases municipales y regionales desarrolladas en agosto y septiembre, en las 125 demarcaciones del Estado de México y las siete regiones que las agrupan.

Competidoras y competidores de entre 10 y 25 años de edad tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades, disciplina y espíritu de equipo, tanto en la rama femenil como en la varonil, en un evento de alcance nacional que fortalecerá su trayectoria deportiva y personal.

Los Juegos Nacionales Populares surgen con el propósito de acercar el deporte a todas las comunidades, fomentando la inclusión, la cohesión social y la igualdad de oportunidades, además de promover valores como la perseverancia, el respeto y el trabajo colectivo.

Para el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, apoyar a las y los participantes en esta competencia representa una oportunidad para fortalecer en la niñez y juventud mexiquense los valores que promueve la actividad deportiva, fomentando en ellas y ellos El Poder de Servir, crecer y transformar desde el deporte.

