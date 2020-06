Abandona Ecatepec, la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo

Ecatepec, Méx., a 4 de junio del 2020.-Ecatepec no se encuentra en la lista de las 50 ciudades más violentas a nivel mundial ni de las 20 localidades a nivel nacional, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que anualmente realiza estudios para determinar las urbes donde se cometen más homicidios.



Ecatepec quedó fuera del top de 50 ciudades más violentas a nivel global durante 2019, debido a las medidas del gobierno municipal encabezado por el alcalde Fernando Vilchis Contreras, que buscan proteger a la ciudadanía a través de diferentes acciones y operativos.



’Nuestro municipio ha sido estigmatizado de manera cotidiana, muchos creen que en Ecatepec ocurre todo lo malo, pero los datos demuestran la realidad de nuestro territorio. Estas cifras son el resultado de las estrategias que llevamos a cabo todos los días para proteger a nuestros vecinos, porque les prometimos que su realidad iba a cambiar y ya está cambiando’, afirmó Vilchis Contreras.



Añadió: ’Ahora no somos nosotros quienes decimos que la situación en materia de seguridad está mejorando. El Secretariado Ejecutivo, el INEGI y las asociaciones civiles lo confirman con estudios y censos. Es hora de que vean la otra cara de Ecatepec, la de las familias trabajadoras, con valores y que luchan día a día por salir adelante’, agregó.



El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal difundió dicho listado correspondiente al año pasado, en el que 19 ciudades mexicanas están en el top de las 50 ciudades más violentas del mundo, lo que convierte a nuestro país ’en el epicentro de la violencia’.



Tijuana, Baja California; Juárez, Chihuahua; Uruapan, Michoacán; Irapuato, Guanajuato, y Ciudad Obregón, Sonora, ocupan los cinco primeros lugares del listado a nivel mundial, donde otras 14 ciudades mexicanas también están incluidas.



Ecatepec no forma parte de ese top de violencia, a pesar de lo cual se ha estigmatizado al municipio como uno de los más violentos del país e incluso a nivel internacional, lo que es falso.



Desde el inicio de la actual administración, el gobierno de Ecatepec implementó diversas acciones para garantizar la seguridad de la ciudadanía, entre ellas el fortalecimiento de la policía municipal con más elementos y capacitación.



La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal realiza diariamente operativos para salvaguardar la integridad de los ciudadanos, como el operativo Corredores Seguros, en el que participan autoridades municipales, estatales y federales, que en punto de las 4:00 horas recorren el municipio para inhibir la comisión de delitos.



El operativo Seguridad sobre Ruedas es otra estrategia para disminuir los delitos en el territorio ecatepense, al instalar filtros itinerantes de revisión para conductores de motonetas y motocicletas, que con frecuencia son usadas para delinquir, principalmente para robos a transeúntes, transporte público y a negocios.



Además, Vilchis Contreras equipó a la policía municipal para desempeñar su trabajo de manera más eficaz con la adquisición de radios de comunicación, patrullas, uniformes, vehículos y la conformación de células especializadas para combatir el robo de vehículos, vigilancia de zonas limítrofes y combatir el robo a trasporte público, entre otras.



La citada organización evaluó los asesinatos cometidos en 2019 y la tasa de incidencia respecto del número de habitantes de cada ciudad.



El primer lugar lo ocupa Tijuana con dos mil 367 homicidios, con tasa de 134.24 asesinatos por cada 100 mil habitantes (tiene más de 1.7 millones ciudadanos); le sigue Ciudad Juárez con mil 522 homicidios, tasa de 104.54 (1.4 millones de habitantes); Uruapan, con 301 asesinatos, tasa de 85.54 (351 mil habitantes); Irapuato, 723 asesinatos, tasa de 80.74 (tiene más de 895 mil habitantes) y Ciudad Obregón, 281 homicidios, tasa de 80.72 (con 348 mil habitantes).



En el 2019 Ecatepec registró 297 casos de homicidios, con tasa de 17.7 por cada 100 mil habitantes y cuenta con más de un millón 677 mil 678 pobladores, de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).