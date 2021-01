Abandonan a persona de 79 años de edad por probable Covid, autoridades de Ecatepec lo rescatan

Ecatepec, Méx., a 19 de enero del 2021.- Paramédicos de Protección Civil de Ecatepec con equipo especializado, rescataron a un hombre de 79 años de edad que estaba en la vía pública en mal estado de salud, el cual al parecer fue abandonado por sus familiares por presentar síntomas de Covid-19.



Al tomar conocimiento del caso, el alcalde Fernando Vilchis Contreras, giró instrucciones a la Dirección de Protección Civil de Ecatepec para que interviniera una ambulancia especializada para atender a pacientes Covid, cuyo personal ha realizado casi 600 traslados a hospitales del municipio e incluso de otras localidades.



Alrededor de las 11:15 horas de hoy, un hombre de la tercera edad visiblemente enfermo estaba sentado en una jardinera de andador Diego de Huanitzi, a un costado de la explanada municipal de San Cristóbal.



En el sitio estaba Felipe ’N’, de 79 años de edad, quien relató que vive en la colonia Vista Hermosa, ubicada en las inmediaciones del primer cuadro municipal, y un médico le indicó realizarse estudios y la prueba para determinar si está infectado de Covid-19.



El hombre mencionó que sus familiares no quisieron hacerse cargo de él, por lo que buscó ayuda con otras personas y acudió a San Cristóbal, donde ya no pudo más y a punto de desfallecer se sentó en la jardinera.



Paramédicos de Protección Civil municipal brindaron atención preliminar a don Felipe, en tanto llegaba la ambulancia Covid de la dependencia, cuyo personal realizaba en ese momento otra atención; al sitio también arribó personal del DIF municipal, encargado de ayudar a personas en situación vulnerable, que igualmente brindó apoyo al enfermo.



A las 12:11 horas arribó la ambulancia especializada para la atención de pacientes Covid-19, cuyo personal de inmediato trasladó al hombre a un hospital para su atención médica.



Nancy San Agustín Mendoza, paramédico de Protección Civil de Ecatepec, expresó que el hombre presenta datos de probable Covid-19 y lleva consigo la receta médica donde le indican realizarse estudios para determinar si está contagiado de dicho padecimiento.



Personal de emergencias contactó vía telefónica a familiares de don Felipe, quienes indicaron que no tienen tiempo ni dinero para ocuparse del hombre, por lo que atenderían la situación posteriormente.



’Creo que todos (los paramédicos) tenemos miedo, pero tratamos de ayudar a la gente’, mencionó la joven de 30 años de edad, 14 de los cuales los ha dedicado a ejercer esta actividad.