Abandonar el pacto fiscal, una amenaza con tufo electoral: Salomón Jara



· El gobernador de Jalisco dice que ya no le alcanza el dinero y lo único que se le ocurre es dejar de cumplir con sus compromisos con el Pacto Federal.



El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha amenazado con romper el pacto fiscal con la federación para enfrentar independientemente la crisis por el Covid-19, pero lo que en realidad está haciendo es utilizar un tema sumamente técnico y complejo para politizar y obtener raja política, afirmó el senador Salomón Jara Cruz.



Dijo que si el Ejecutivo jalisciense en verdad quiere sacar a Jalisco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, debería comenzar por hacer las consultas necesarias con el congreso de su entidad, en lugar de gastar cantidades multimillonarias en medios de comunicación para promover su imagen personal y amenazar al gobierno de la República, precisamente en medio de la crisis derivada por el Covid-19.



’El licenciado Alfaro debería cuidar mejor las finanzas de su estado y comenzar a revisar el crecimiento de su deuda pública, quizá su capricho de comprar pruebas rápidas para detectar a portadores de coronavirus en su entidad no resultó ser tan buena idea al final del día’, añadió Jara Cruz.



El senador morenista mencionó que aunque hay algunas voces que celebran que el gobernador de Jalisco alce la voz y se perfile como el rostro de una oposición débil y desarticulada, lo que se observa en Jalisco es más de lo mismo: un gobierno que piensa en las próximas elecciones y no el futuro, un gobernador que favorece a empresas y empresarios a costa de las mayorías.



Recordó que el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, ha hecho un llamado a los mandatarios estatales que han amenzado con abandonar el pacto fiscal a actuar con mayor responsabilidad, porque la campaña que ellos han emprendido pretende vulnerar la acción del Ejecutivo Federal y el daño que están provocando al pais es enorme.



Señaló que reducir la cantidad de recursos y participaciones federales en este momento sería un suicidio para cualquier entidad federativa; anteponer intereses personales a los intereses colectivos es un mal cálculo y una bajeza, porque es fácil gastar cuando el que paga es el pueblo y cuando quienes se endeudan son las futuras generaciones.



’A los políticos a los que les encantan los reflectores y que creen que pueden lucrar con la coyuntura, desde MORENA les decimos: Estamos conscientes de que nuestro modelo de coordinación fiscal no es perfecto y sabemos que presenta diversas inconsistencias que es necesario corregir’, afirmó el legislador oaxaqueño.



Pero plantear el abandono del sistema como un chantaje y culpar a entidades con menores índices de desarrollo, continuó, no solo refleja un desconocimiento de los fines y objetos del sistema, sino que, además, denota una profunda ignorancia sobre los factores históricos y estructurales que explican las asimetrías y las desigualdades en nuestro país.



Para finalizar, el senador Salomón Jara Cruz apunto que ’revisaremos el modelo vigente e introduciremos los ajustes necesarios para que los fines y objetivos del sistema federal se hagan realidad, es decir, para que haya más equidad y menos desigualdad, y no solo para que algunos reciban lo que creen que merecen’.