’Abaratan’ torneo de Liga MX ’sólo por sacar dinero’: exfederativo

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Cuando faltan dos jornadas para que finalice el torneo de Liga MX, Guardianes 2020 –en honor a los trabajadores del sector salud que luchan en México contra la pandemia mundial del coronavirus–, Rafael Lebrija, ex presidente de la Primera División –ahora Liga MX–, reprobó enfático que se haya puesto manga ancha a la liguilla, ya que en el certamen Guardianes 2020 avanzarán 12 de l18 equipos.



’Abaratan el torneo sólo para sacar dinero ¡por un pinche partido más que tendrán!’, criticó.



Lo que sí alentó es la apertura gradual de estadios al público el pasado fin de semana, durante la jornada 14 –cuando México rebasaba los 86 mil decesos por covid 19, que los hacen uno de los países más letales–, en momentos en que el Cuauhtémoc se alista para abrir sus puertas al choque del viernes próximo entre Puebla y León.



’Tampoco podemos vivir encerrados todo el tiempo, pero es importante que se cumplan los protocolos sanitarios’, sostuvo.



Aunque la capital poblana está en semáforo naranja, la directiva camotera recibió el visto bueno de autoridades civiles y sanitarias para llenar el 30 por ciento de las gradas, y sumarse al Victoria de Aguascalientes y al Kraken de Mazatlán, únicos hasta ahora en recibir público.



La semana pasada el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa –del partido Morena, fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador–, alentó a los aficionados para acompañar al equipo dirigido por Juan Reynoso, ubicado en la posición 12 de 18, es decir, al límite hacia la repesca



’Si son dos partidos para el cierre de temporada, vámonos con las matracas con La Franja, la gente necesita un estímulo por su buen comportamiento’, arengó el mandatario.



En marzo pasado, al principio de la pandemia, sugirió caldo de pollo y chile ’picao’, receta para aquellos que ya se han contagiado de coronavirus y eviten las recaídas.



Lebrija, también ex presidente de Chivas y del Toluca, abogó por la reapertura bajo extrema supervisión y resaltó que hoy más que nunca se debe ver el control de las directivas sobre las barras.



’Esos grupos muchas veces cobijan a personas que sólo buscan hacer desmanes. Hay que tener mucho cuidado, hablar con los líderes, qué se yo; lo importante es no dejar cabos sueltos para evitar lamentos’, recomendó.



Abundó:



’El regreso debe ser a conciencia, si ya existen las facilidades y condiciones para volver, pues adelante. Solamente habrá que cuidar hasta el último detalle todo lo referente al protocolo. Si la gente va a cumplir con el cubrebocas, la distancia adecuada, y si colocan gel antibacterial, es decir, todo lo que se debe, no habrá mayor problema.’



A quienes reprobó de forma tajante fue a los federativos:



’Van a calificar 12 a la última fase, estaría bueno que avanzaran 16 y así ya serán más equipos peleando por la final’, ironizó.



’Es absurdo lo que hicieron. ¿De qué se trata?’, preguntó.



Y respondió:



’Nada más es querer sacar dinero. Si analizamos es lo mismo que sucedía cuando calificaban ocho; pero ahora es un partido más que están agregando, porque el otro es de visita."



Remató:



’Es ridículo.’



Aun así, con esa avidez de la Liga Mx por conseguir dinero, Lebrija tiene dudas sobre si el futbol mexicano se recuperará pronto ante la crisis derivada de la pandemia.



’Habrá que esperar, sencillamente se han equivocado horrible. La Liga de Ascenso ya tenía una fortaleza económica, generaba un interés para las televisoras.



’Hoy a quién le importa la división esa que está abajo (Liga de Expansión), no sé ni cuál es. Un circuito inventado donde los equipos juegan a nada, porque no tienen el aliciente de lograr deportivamente el ascenso, ¿entonces, a qué aspiran? Es el colmo, concluyó.



Virtuosas indisciplinas



Por su parte, Uriel Antuna, delantero de Chivas, reconoció que la indisciplina que cometió recientemente, junto con Alexis Vega, le sirvió como un ’aprendizaje’. Porque le ha ayudado, evaluó, a tener un mejor rendimiento con su plantel, donde ha sido protagonista en los recientes partidos.



En agosto pasado, ambos jugadores fueron separados del plantel durante algunos días y sancionados económicamente, luego de difundirse en redes sociales un video en el cual aparecían en una fiesta sin respetar los protocolos sanitarios contra el Covid-19.



’Del tema con Alexis son cosas de las que se debe aprender, tengo 23 años, soy humano, me equivoco y reconozco mis errores. Lo que hice fue quedarme callado y trabajar, demostrarle a la gente por qué estoy aquí’, reconoció ayer en una conferencia de prensa virtual.



’Siempre quiero más y nunca voy a estar conforme con lo que hago, deseo darle alegría a la afición, por eso vine a este club.’



Por otro lado, destacó el actual momento futbolístico del Rebaño, y aseguró que cada vez tienen un mejor desempeño, el cual podrá atemorizar a sus rivales en la pelea por el título.



’El equipo se ha visto bien, sólido defensivamente y con fuerza en el ataque, oportunidades hemos tenido, sólo falta afinar un poco’, analizó.



’Sabemos que vienen partidos difíciles (en la recta final del certamen), pues conocemos el potencial de nuestros próximos rivales, pero los tomamos como parámetros para la siguiente fase. Nuestra meta es cerrar bien el torneo para que a los equipos les dé un poco de miedo enfrentarnos en la liguilla’, mencionó.



Finalmente, el artillero consideró que el duelo del domingo ante Cruz Azul, su próximo rival en el torneo Guardianes 2020, será complicado pese a la mala racha de los celestes.



’Sabemos de su poderío. Es un buen equipo, no atraviesa por un buen momento, pero por algo está en la cima y debemos tener cuidado. Saben a lo que juegan, pero estaremos en nuestra casa, vamos a proponer y ganar el partido, son tres puntos muy importantes para nosotros’, comentó.



(Con información de las reporteras Marlene Santos y Karla Torrijos del diario La Jornada)