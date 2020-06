Abarrotan el Mercado Central de Acapulco pese al Covid 19

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 21 de junio de 2020.- Autoridades municipales junto a efectivos de la Marina, Guardia Nacional y la Policía, hicieron una operación en el Mercado Central y calles aledañas para concientizar a las personas a que utilicen cubrebocas, gel antibacterial, caretas, guantes y no bajen la guardia ante la pandemia de Covid 19.



En el recorrido se observó que en el Mercado Central no disminuye la movilidad, pues muchas personas acuden todos los días a hacer compras, algunas naves no cuentan con filtros sanitarios, y no todos cumplen con el uso de cubrebocas, ya sea clientes o vendedores.



El dispositivo comenzó a las 9 de la mañana en las naves central, de pescados, mariscos y carnes. Con un megáfono, el coordinador de Protección Civil municipal, Cuauhtémoc Gayosso recorrió los pasillos, dando indicaciones a comerciantes y clientes, sobre el uso obligatorio de cubrebocas.



Recomendó mantener la sana distancia para disminuir los casos y defunciones por Covid 19, algo que no era aplicado en ninguno de los pasillos del mercado, así como en la calle Feliciano López Radilla, donde estaba lleno de gente.



En el recorrido, las autoridades acudieron a los negocios no esenciales para pedirles que cerraran, incluso se visitó un bar que anteriormente ya había sido clausurado, y que no cuenta con licencia de funcionamiento. Sin embargo, también recibieron quejas por la falta de agua en las casas y negocios.

Fuente: Quadratín