Abarrotan en Valle de Chalco panteones ante restricción sanitaria

VALLE DE CHALCO. Méx.- 31 octubre 2020. Pobladores de Chalco, Estado de México, limpian las tumbas de sus seres queridos antes de la celebración del Día de Muertos, horas antes de que el panteón cierre sus puertas por disposición oficial los días 1 y 2 de noviembre.



Constantina Martínez barre la tumba de su marido bajo el sol del mediodía después de muchos meses sin acudir al panteón de Xico Chalco por la pandemia



’Vine a dejar unas flores, a visitar a mi marido. Tiene mucho tiempo que no vengo con toda esta epidemia y ahora me di una escapada y vine. Siempre vengo el día 2 de noviembre pero como van a cerrar no va a haber oportunidad de venir ni un ratito’, dijo.

Como ella, varias personas y familias decoran y limpian las tumbas de sus familiares y seres queridos y dejarlas listas para esta fecha tan especial para todos los mexicanos.



Las noches del 1 y 2 de noviembre son el momento culminante del Día de Muertos, la festividad mexicana más universal, que fue declarada en 2008 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).



Según la tradición, de raíces prehispánicas, las almas de los fallecidos se unen a esta reunión para abrazar a sus seres queridos y disfrutar de la comida que les traen en esta colorida festividad.







La semana pasada las diferentes autoridades del Valle de México, que incluye la Ciudad de México y los estados de México, Hidalgo y Tlaxcala, anunciaron el cierre de los cementerios para el Día de Muertos.



Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, recordó que la administración de los cementerios corresponde a los municipios y, aunque se establecieron protocolos sanitarios, no se puede decidir por parte del gobierno federal el cierre de todos los panteones del país.



Desde la reapertura económica iniciada en junio, el gobierno de México actualiza periódicamente un semáforo de cuatro colores (rojo, naranja, amarillo y verde) que determina el riesgo de contagios en cada uno de los 32 estados del país.



Con más de 912 mil contagios y unos 90 mil muertos, México es el cuarto país del mundo con más decesos desde la llegada del coronavirus COVID-19, por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India.