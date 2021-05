Abelina es la solución a los problemas de Acapulco: Ariza Tapia

Ante el arrastre inminente que ha representado la postulación de la candidata de Morena a la alcaldía de Acapulco, Abelina López Rodríguez, el ex aspirante a la presidencia municipal por el partido ’guinda’, José Inocente Ariza Tapia, comentó que arrasarán en los comicios y que la abanderada representa los ideales del pueblo y la lucha por mejores oportunidades de desarrollo en el puerto.



Entrevistado al respecto, Ariza Tapia manifestó que ’no tengo duda que Abelina López transformará Acapulco porque conoce el territorio, ha acompañado a los ciudadanos durante muchos años y además cumple al pie de la letra los preceptos de Morena que son no robar, no mentir y no traicionar a la ciudadanía’, expresó.



Señaló que López Rodríguez es la solución a los problemas más apremiantes del destino turístico, ’ella no es de ocurrencias. Tiene proyecto, ganas y además muy claro lo que es enfrentarse a una ciudad con muchas dificultades, pero que también posee una belleza natural única, así que nos depara un renacimiento de este puerto’, mencionó.



Agregó que apoyará a todos los candidatos de la Cuarta Transformación e invitó a militantes y simpatizantes de Morena a votar cuatro de cuatro, con el objetivo de no sólo ganar los comicios, sino arrasar en todos los rincones de Guerrero, finalizó.