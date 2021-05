Abelina López es la candidata de la honestidad: miembros de Construyendo Ciudadanía

Al medio día de este lunes, la candidata de Morena a la alcaldía de Acapulco, Abelina López Rodríguez, se reunió con miembros de Construyendo Ciudadanía y su dirigente Isaías Arellano, quienes brindaron su apoyo y respaldo a su proyecto a 2021.



También estuvo presente en el evento Citlali Calixto, candidata de Morena al IV distrito.



El licenciado Isaías Arellano, agradeció a los líderes y miembros de su asociación por asistir a refrendar su apoyo a Abelina, pues aseguró que son fervientes seguidores del pensamiento Obradorista, que comparte la candidata, a quien le pidieron su apoyo para restaurar el histórico edificio de La Coprera, el cual se utiliza para distintos fines de forma gratuita.



Posteriormente la candidata tomo la palabra lentes mitin para dirigir un mensaje a todos los presentes:



"Saludo con muchísimo aprecio al licenciado Isaías Arellano, muchas gracias por este momento y agradezco el que me acompañan los integrantes de la planilla de regidores que conformarán la próxima administración; pisotear los derechos humanos es poner en tela de juicio la propia humanidad, un gobierno que no vaya tomado de la sociedad es un gobierno que sus acciones no tienen validez, gobierno no puede hacer acciones solo, sus acciones tienen que ser consensadas con el pueblo, tengo claro el papel que me toca jugar ahora en esta etapa de ser candidata y mañana la presidenta municipal, entiendo su sentir; la cuarta transformación es hablar de un viraje de la política pública, entiendo que tenemos que alinear la política del presidente Andrés Manuel López Obrador a la política municipal lo que quiere decir que habremos de trabajar con honestidad, austeridad y combate a la corrupción", finalizó.