’Abelina sí nos cumplirá porque tiene palabra’, le dicen en recorrido por calles y comercios de la Colosio

Habitantes de la Unidad Habitacional ’Luis Donaldo Colosio’ manifestaron su apoyo a la candidata de Morena a la alcaldía de Acapulco, Abelina López Rodríguez, quien acompañada de militantes y simpatizantes de Morena, recorrió las principales calles y comercios de la zona, donde mencionó que resolverá la problemática del agua.



Vecinos de dicho sitio comentaron que Abelina con cargo o sin cargo sí cumple, ’la candidata tiene palabra y nos lo ha demostrado en más de 35 años de lucha, por lo que no tenemos duda que este seis de junio arrasará en los comicios por la presidencia municipal, expresaron.



Abelina López comentó que no va a la administración local a ’robar’, sino a transformar verdaderamente el puerto de Acapulco, ’yo no he recibido ni recibiré dinero de nadie. Ustedes me tendrán que ayudar porque seré una representante que se disfrazará para supervisar el actuar de los funcionarios públicos y quien quiera hacer negocios, se tendrá que ir, porque nosotros seremos un ejemplo de honestidad a nivel estatal y federal’, indicó.



Mencionó que la Colosio tiene graves problemas como las inundaciones, la falta de agua, la basura, entre otros, pero que de triunfar el seis de junio, se priorizará en esos asuntos apremiantes para resolverlos, ’llegaremos a trabajar sin corrupción, sin horarios, sin privilegios y con la firme convicción de lograr el renacimiento de este destino turístico’, concluyó.



En el evento, también estuvieron el liderazgo Gandhi Cabañas; el candidato a regidor Ilich Lozano; el doctor Jesús Hernández Muñúzuri, transportistas, comerciantes, vendedores ambulantes, entre otros invitados.