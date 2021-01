Abogado es acribillado a tiros dentro de su automóvil en Coacalco

Coacalco, Méx., a 20 de enero del 2021.- Frente a los juzgados familiares ubicados en la colonia Bosques del Valle, fue asesinado un abogado que se encontraba en el interior de un vehículo BMW; con la víctima se encontraba una mujer que resultó ilesa, informaron fuentes policiales.



Según los reportes, el litigante llegó acompañado de su esposa para reunirse con unos clientes y mientras esperaban en su automóvil deportivo, color rojo, se acercaron dos hombres y uno de ellos le disparó solo a él que se encontraba en el asiento del conductor.



Los dos hombres huyeron del lugar después del ataque. Los vecinos escucharon la detonación y solicitaron la presencia de la policía y de los servicios de emergencia.



Al lugar arribaron paramédicos, pero no pudieron brindarle los primeros auxilios al hombre, identificado como Leonardo ’N’, de 46 años de edad, porque ya no tenía signos vitales.



La víctima tenía una herida de bala en la cara, a la altura de la mejilla izquierda. Su cuerpo quedó en el interior del automóvil.



Los policías municipales y estatales que llegaron al lugar del crimen realizaron un operativo de búsqueda en la zona para poder localizar a los responsables del homicidio, pero no tuvieron éxito.



Más tarde acudió personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para iniciar la investigación del asesinato.