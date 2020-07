Abogado hidalguense es acusado de robar 114 millones a su cliente

El abogado José Francisco Díaz Cravioto fue demandado en México y en Estados Unidos por los probables delitos de abuso de confianza, fraude, falsificación de documentos y uso de documentos falsos. Díaz Cravioto, quien se ostenta como apoderado legal de María ’N’, la representaba en un juicio en el Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Pachuca en el estado de Hidalgo, y como parte del procedimiento legal la demandante realizó un depósito el 30 de octubre de 2019 por 114 millones 129 mil pesos, reveló la columna Confidencias de la revista Forbes México.



Dicho monto correspondía a las garantías provisionales, definitivas de daños y perjuicios y de ejecución y contra confianza, y sería devuelto a María ’N’ a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) para ser cobrado el 10 de enero de 2020; sin embargo, el cheque salió a nombre de José Francisco Díaz Cravioto. Ante la solicitud de María ’N’ para que Díaz Cravioto le entregara el dinero, que como su abogado recibió a su nombre, el licenciado le dio unas supuestas notificaciones que le habían llegado por parte de Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito y de la Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, donde le indicaban que aún no podía cobrar dicho cheque.



Debido a esta situación, María ’N’ acudió con el abogado Juan Manuel Pérez García para que se cerciorara de la veracidad de las notificaciones, por lo que se descubrió que supuestamente Díaz Cravioto hizo una falsificación de documentos para engañar a la demandante y cobró los 114 millones 129 mil pesos. Por lo anterior, los magistrados de circuito integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, manifestaron su total disposición para coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación.



Además, en el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca, la Juez Tercero de lo Civil, Celia Ramírez Godínez negó haber enviado un instructivo de notificación a María ’N’ y confirmó que el acuerdo y la notificación eran falsas, ya que ella no lo había dictado y la firma no correspondía a ninguna de las actuarías, por lo que también externó su disposición de colaborar en la investigación contra Díaz Cravioto. Actualmente, hay una demanda en contra del abogado José Francisco Díaz Cravioto por los probables delitos de abuso de confianza, fraude, falsificación de documentos y uso de documentos falsos.FORBES STAFF

Los casos que ha tomado la Firma Jurídica Díaz



La firma de abogados es bien conocida en el Estado de Hidalgo: suele tomar crímenes del lado del victimario, cobran sumas millonarias, además de perder los mismos, probablemente esa sea la razón por la que tras ganar un caso millonario, Díaz Cravioto decidió defraudar a su representado.



De acuerdo con los registros profesionales, solamente ostenta el grado de Licenciatura y la cursó en UCLAH (que sería de dudosa exigencia académica).



En 2014 defendió a Daniel Amador Pérez, quien asesinara a sangre fría y con un modus terrible al menor de dos años Luis Jesús O. M. El asesino se entregó a las autoridades hidalguenses y cumple su condena, no sin que antes Díaz Cravioto defendiera la inocencia de su cliente pese a los testigos y los resultados de las pesquisas, incluso ante medios de comunicación que ya dudaban de su ética profesional.



“Él me da una narrativa donde señala que el homicidio se trató de un accidente, pero será hasta que declare en el juzgado penal correspondiente cuando podremos ser muy explícitos…”, declaró.



También defendió a Filiberto Hernández Monzalvo, exalcalde de Mineral de la Reforma que cumple su condena por el delito confeso de peculado por 15 millones de pesos. Antes de que se girase la sentencia, presumía a su cliente como inocente.



El año pasado defendió al exfutbolista Jonathan Fabbro, quien cumple una condena de 14 años por cometer abuso sexual en contra de una menor, hija de su pareja sentimental.