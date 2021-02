Abogado olvida desactivar cámara y tiene relaciones durante audiencia virtual

Conla pandemia, las videollamadas han adquirido un papel importante en la rutina de millones de personas alrededor del mundo.



Lo anterior, ha dado origen a la grabación de audios o videos ’no deseados’ por no apagar las cámaras y los micrófonos.



En redes sociales circula ahora el caso de un abogado peruano, a quien se le observa tener intimidad con una mujer, en medio de una audiencia pública que se trasmitía en vivo por medio de la plataforma Zoom.

En la audiencia virtual estaban definiendo si un alcalde acusado de tener nexos con un grupo criminal iba a recibir cárcel preventiva.



El mandatario, señalado de ’presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal’, era defendido por Paredes.

Este último no solo eligió ese preciso instante para hacer actos obscenos en el despacho desde donde estaba conectado, sino que dejó la cámara encendida.

Aunque no aparecía directamente frente a ella, las imágenes lograron registrar de principio a fin su actividad sexual con una mujer.



La situación creó indignación entre las personas que tuvieron que presenciar el vergonzoso acto.



En el clip se pueden escuchar las quejas de los citados a la audiencia virtual.



El juez titular de la audiencia pidió que las imágenes quedaran grabadas para presentar el caso ante la Fiscalía y el Colegio de Abogados.



La Corte Superior de Justicia también se pronunció mediante un comunicado, expresando su rechazo hacia la conducta del abogado y señalándolo de haber cometido ’actos obscenos que atentan contra el pudor público y las buenas costumbres’.



Aquí el video....

https://twitter.com/Fernan96756347/status/1354953743859642379?s=20