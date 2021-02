Abre sus puertas Centro Cultural Mexiquense Bicentenario para fomentar una vida saludable

· Continúa programación cultural y artística a través de redes sociales en Cultura y Deporte en un Click 3.0.



Texcoco, Estado de México, .- El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), abre sus puertas para que las y los mexiquenses puedan ejercitarse al aire libre en la explanada y áreas verdes con las que cuenta este espacio.



Ésta es una iniciativa de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México encaminada a fomentar una vida sana entre la población, siguiendo de manera puntual todas las indicaciones sanitarias establecidas por las autoridades competentes.



El objetivo es que el público pueda hacer ejercicio en un espacio amplio y al aire libre, admirando la belleza natural y arquitectónica del recinto, así como de las esculturas de Leonora Carrington, que enriquecen la experiencia en el CCMB.



El ingreso al público será en grupos de no más de cinco personas, estableciéndose un aforo del 20 por ciento, deberán mantener la sana distancia de 1.5 metros, también deberán pasar por un punto sanitario que se encuentra ubicado en la entrada principal, donde se tomará la temperatura en la frente y tendrán que realizar el lavado de manos.



De igual forma, sólo se permitirá el acceso y la estancia en el lugar portando cubrebocas, colocado correctamente y los asistentes contarán con gel antibacterial disponible en distintos puntos del recinto.



Debido a que las actividades culturales y deportivas de manera presencial aún no se pueden llevar a cabo, la Sala de Conciertos ’Elisa Carrillo’, Teatro al Aire Libre, Auditorio ’Dr. Miguel León Portilla’, Museo del CCMB, Museo del Deporte y Biblioteca, así como el área de juegos infantiles, no cuentan con acceso al público.



Sin embargo, la Secretaría de Cultura y Turismo continúa con la difusión del trabajo cultural, turístico y deportivo, a través de las redes sociales en el programa Cultura y Deporte en un Click 3.0, donde se muestra el talento mexiquense y cuenta con diversas colaboraciones de artistas, escritores, académicos, deportistas y especialistas que destacan a nivel internacional.



Lo anterior, mediante cápsulas, conciertos, conferencias, actividades literarias, talleres, conversatorios, charlas, cuentacuentos, obras de teatro, danza, cine, lecturas dramatizadas, visitas virtuales a los museos, así como transmisiones en vivo.



Las instalaciones del CCMB estarán abiertas de martes a domingo de 9:00 a 18:00 horas y la programación virtual está disponible en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, @CulturaEdomex y @ccmbcultura.



El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario se encuentra ubicado en la Carretera Federal Los Reyes-Texcoco Km 14.3, esquina General Manuel González, San Miguel Coatlinchán, Texcoco, Estado de México.