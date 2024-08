Abre EdoMéx registro de la pensión para adultos mayores

TOLUCA, Estado de México.- La Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado de México abrió la inscripción a la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores, de quienes cumplan 65 años entre julio y agosto de 2024, así como las personas que tengan esa edad, pero que por cualquier situación no se registraron.



Este programa federal que otorga 6 mil pesos bimestrales, contribuye a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, como establece el artículo 4º Constitucional para garantizar una vejez digna y plena, sin importar su origen, creencias y condición social o económica.



Los módulos de atención ofrecerán servicio en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de acuerdo con la inicial del apellido paterno, por lo que el calendario quedó de la siguiente forma:



Lunes 19 y 26 de agosto con inicial A, B y C.

Martes 20 y 27 de agosto con inicial D, E, F, G y H.

Miércoles 21 y 28 de agosto con inicial I, J, K, L y M.

Jueves 23 y 30 de agosto con inicial S, T, U, V, W, Y, X y Z.

Sábados 24 y 31 de agosto todas las letras.



Los requisitos para obtener esta ayuda son acta de nacimiento; identificación oficial vigente; Clave Única de Registro de Población (CURP); comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un número telefónico.



En el caso de requerir una persona auxiliar, deberá entregar acta de nacimiento; identificación oficial vigente; Clave Única de Registro de Población (CURP); comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un documento que acredite el parentesco con la persona adulta mayor.



Para más información de atención, las y los interesados pueden ubicar su módulo en https:/www.gob.mx/bienestar.