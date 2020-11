Abren al público exposición mundial de fútbol México 70 en el CCMB

Tiene público oportunidad de visitarla a partir de esta fecha y hasta el 30 de mayo de 2021.



Texcoco, Estado de México, 1 de noviembre de 2020. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, inauguró la exposición Mundial de Futbol México 70, en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB).



En conmemoración del 50 Aniversario de este evento, que marcó no sólo la historia del deporte en México, sino que fue determinante para exponer la cultura mexicana al mundo, es que se muestran los detalles del mismo a todas y todos los mexiquenses.



La exposición está ambientada con los colores que se volvieron representativos de la época de 1970, y el público podrá adentrarse al ambiente que rodeó a esta justa deportiva, desde la elección de México como sede, la trayectoria de la Selección Mexicana, así como los partidos y jugadores más representativos.



El Estado de México destaca en dicha crónica con el entonces denominado Estadio ’Luis Gutiérrez Dosal’, ubicado en Toluca, que albergó partidos de Italia, Suecia, Israel y México.



Exhiben también más de 100 objetos entre libros, playeras, figuras, revistas, monedas, balones y souvenirs conmemorativos de la época, pertenecientes al coleccionista Raúl Valencia.



Además, figura un estadio a escala, con más de mil figuras, y el Ángel de la Independencia, que a partir de 1970 se convirtió en el emblema de los festejos por los triunfos de la Selección Mexicana.



Durante el recorrido hay proyecciones donde los exjugadores Ignacio Calderón e Ignacio Basaguren, junto con el escritor Juan Villoro y el periodista Francisco Javier González, hablan acerca del significado de México 70 para el país, su afición, y el amor de las y los mexicanos por Pelé y la selección brasileña.



La Secretaria de Cultura y Turismo, Marcela González Salas, señaló que la importancia de la exposición radica en recordar grandes momentos y revivir cómo era México hace 50 años.



Además de que significó muchos cambios, desde trasmitirse en vivo a color, hasta el ’enamoramiento’ con el futbol que no se había dado antes en nuestro país.



Por su parte, el Director General de Radio y Televisión Mexiquense, Rodrigo Jiménez Sólomon, comentó que este primer mundial unió a toda la nación, pues de éste emanaron varias tradiciones como cantar el ’Cielito Lindo’ y la ’Ola’, en los estadios, así como la tradición de ir al ’Ángel de la Independencia’ para festejar.



En el evento inaugural también estuvieron presentes la Coordinadora del CCMB, Angélica Mondragón Orozco, la Coordinadora de Acervo Cultural, Estíbaliz Aguayo Ortiz, el Director del Museo del Deporte, Mario Gómez, y el Curador de la exposición, Diego Castillo, así como el Director General de Cultura Física y Deporte, Máximo Quintana Haddad, y el ex árbitro internacional, Armando Archundia.



La exposición estará abierta al público desde octubre de 2020 hasta el 30 de mayo de 2021. El horario de visita es de martes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 10:00 a 15:00 horas.



El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario cuenta con todas las medidas sanitarias para recibir a los visitantes, que deben usar cubrebocas de manera obligatoria, así como pasar por el punto sanitizante, lavarse las manos, mantener la sana distancia y acudir en grupos de no más de cinco personas para ingresar a la exposición.



El CCMB se ubica en la Carretera Federal Los Reyes-Texcoco Km 14.3, esquina General Manuel González, San Miguel Coatlinchán, Texcoco, Estado de México.