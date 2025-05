Abren centro para expedir licencias de conducir en Ecatepec

ECATEPEC, Estado de México.- Con el fin de ofrecer un servicio de calidad y calidez a las y los mexiquenses, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez puso en operación un innovador módulo de expedición y renovación de licencias de conducir en Ecatepec, el cual cuenta con instalaciones modernas y funcionales con capacidad para atender a más de 250 usuarios todos los días.



Este centro de atención cuenta con un sistema ’híbrido’ que permite tramitar licencias a particulares y a operadores de servicio público; además, ofrece una sala de lactancia para uso de madres que lo requieran.



El módulo, que se encuentra al interior del Centro Comercial ’Paseo Ventura’, ubicado en la avenida Insurgentes del Fraccionamiento Las Américas, dará servicio de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, beneficiando a más de 50 mil usuarios durante 2025.



Daniel Sibaja González, Secretario de Movilidad, acompañado por Azucena Cisneros Coss, Presidenta Municipal de Ecatepec, dijo que este módulo tiene varias ventajas para el Gobierno estatal, ya que no generará costos por concepto de arrendamiento y no generó gastos por concepto de adecuaciones en el inmueble.



Por su parte, Alejandro Palacios Estrada, Director del Registro de Licencias y Operadores de la SEMOV, indicó que este módulo marca el inicio de un programa de modernización en la infraestructura de la dependencia estatal, ya que cuenta con un cajero de renovación a particulares que opera bajo la modalidad de ’autoservicio’, lo que permite realizar la renovación de la licencia de conducir en máximo 10 minutos, sin necesidad de ser atendido por un servidor público.



Añadió que esta modernización permitirá elevar los niveles de servicio y de producción, detallando que en 2024 se emitieron poco más de 988 mil licencias de uso particular y servicio público, tanto en módulos fijos como en unidades móviles, lo que generó una recaudación económica superior a los mil 69 millones de pesos.



Explicó que, del total de licencias emitidas en 2024, aproximadamente 900 mil fueron de uso particular y 88 mil de servicio público y en promedio se entregaban 70 mil licencias mensualmente en todo el Estado de México.