Abren convocatoria de ’becas para el bienestar por aprovechamiento académico

TOLUCA, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), convoca a las y los estudiantes de 4º, 5º, y 6º, de primaria y 1º, 2º, y 3º, de secundaria, inscritos en instituciones públicas del sistema educativo de control estatal y federalizado del Estado de México, a participar en el Programa ’Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico para Nivel Básico’, promoción 2023-2024, que este año tendrá un 10 por ciento de aumento en el monto que recibirán las y los alumnos beneficiarios.



El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez impulsa acciones para favorecer el ingreso, la permanencia y/o conclusión de estudios de Nivel Básico de las niñas, niños y adolescentes mexiquenses, mediante uno de los Programas para el Bienestar impulsados por el Gobierno Federal que fortalecen el derecho a la educación de todas y todos.



El apoyo monetario mensual será por la cantidad de $800 pesos en una y hasta en 10 ocasiones, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y durante el ciclo escolar 2023-2024, mismo que registra un incremento del 10 por ciento en relación al ciclo escolar pasado.



Con El Poder de Servir, la SECTI a cargo del Maestro Miguel Ángel Hernández Espejel, emite el programa de becas para educación básica en el que podrán participar los alumnos que cuenten con un promedio mínimo de 8.5 en escala de 0 a 10, en el ciclo escolar anterior 2022-2023.



Los requisitos son: ser estudiante regular del nivel de los grados convocados, estar inscritos en instituciones públicas de los sistemas educativos estatal y federal; formar parte de una familia cuyos ingresos económicos sean inferiores a la línea de pobreza por ingresos; residir en el Estado de México y no ser persona beneficiaria de algún otro programa de desarrollo federal, estatal o municipal ni de institución privada.



Las interesadas y los interesados deberán registrar su solicitud (formato de registro) en la página electrónica https://seduc.edomex.gob.mx/becas dando clic en el ícono del Programa de ’Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico para Nivel Básico’, en el apartado ’Solicitantes’.



Si el primer apellido del aspirante inicia con las letras A, B, C, D y E, deberán realizar su registro el 12 de febrero; F, G, H, I, J, el 13 de febrero; K, L, M, N, Ñ, O, el 14 de febrero; P, Q, R, S, T, el 15 de febrero, y U, V, W, X, Y, Z, el 16 de febrero. El registro de solicitudes estará disponible las 24 horas en días hábiles y es responsabilidad absoluta del interesado realizarlo en los plazos señalados, así como conservar el comprobante del trámite.



Para el expediente electrónico se requieren los siguientes documentos: Clave Única de Registro Población (CURP); comprobante de estudios de estar inscrito en el subsistema educativo estatal o federal; ser alumno regular con promedio mínimo de 8.5; comprobante de domicilio de la entidad en el año de emisión de la convocatoria; así como manifestación electrónica de Carta Bajo Protesta de Decir Verdad, a través de la cual se manifestarán los ingresos mensuales de quien aporta el recurso para el sostenimiento de las y los estudiantes.



Las solicitudes electrónicas serán evaluadas conforme a la Convocatoria y a los criterios de priorización establecidos en las Reglas de Operación del Programa. Asimismo, la asignación se sujetará a la disponibilidad presupuestal autorizada, por lo que el registro no garantiza el otorgamiento de la beca.



Los resultados se darán a conocer el 28 y 29 de febrero de 2024, a través de la página electrónica https://seduc.edomex.gob.mx/becas, dando clic en el ícono del Programa de Desarrollo Social ’Becas con Bienestar por Aprovechamiento Académico para Nivel Básico’, en el apartado de ’Solicitantes’, donde aparecerá el número de folio asignado por el sistema al momento del registro.



El periodo de aclaraciones será el 28 y 29 de febrero de 2024 mediante un escrito dirigido al Comité de Selección y enviado al correo electrónico departamentobecasgem@edugem.gob.mx, o bien, en el Departamento de Becas, ubicado en la calle González y Pichardo #200, esq. Plutarco González, colonia La Merced Alameda, de 09:00 a 18:00 horas.



Será motivo de cancelación del trámite y/o de la beca: cuando la solicitud electrónica no esté llena en su totalidad; las o los interesados no cumplan con alguno de los requisitos señalados en la convocatoria; cuando sean detectadas inconsistencias en la información reportada, así como la realización de más de un registro electrónico a favor de un mismo solicitante.



La convocatoria está disponible para consulta en: https://seduc.edomex.gob.mx/beca-bienestar-nivel-basico#convocatoria.