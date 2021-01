Abriendo el 2021 con una colaboración de antología Te Quiero Me Gustas

Alborotando los sentidos rítmicos del género tropical Los Yes Yes lanzan una iniciativa épica que, de acuerdo a los nuevos tiempos, suma en talento, trayectoria y colaboración desde una perspectiva compartida, presentando Te Quiero Me Gustas, un corte que en una nutrida participación y a iniciativa de Julián Tapia (Vocalista y líder de Los Yes Yes) incluye grandes intervenciones que en conjunto han logrado un tema lleno de energía y sabor que desde ya, ha comenzado a despertar excelentes comentarios entre los expertos de la música Cumbia.



De esta forma Te Quiero Me Gustas entra al mercado del sabor con la suma de grandes aportaciones empezando por Los Yes Yes, agrupación legendaria qué habiendo dedicado gran parte de su tiempo a la labor en la Unión Americana, retoma la atención en el mercado mexicano apostando con un tremendo feat en el que comparte créditos con Grupo Ensamble (Combo que habiendo llevado a los cuernos de la luna el hit Tus Jefes No Me Quieren, enriquece el corte con su toque sonidero), Bermudas (Aportando todo el ritmo que convirtió el tema No Voy A Trabajar en uno de los clásicos inolvidables del universo tropical), Los Del Kañia (Colocando el abolengo que hiciera época en el crecimiento de Cañaveral) y Claudio Moran (Veterano cantante quien integra un cúmulo de experiencia tropical y latina al sencillo).



Así, haciendo vibrar con sabor el pentagrama de la cumbia, el integrado musical ha logrado en muy poco tiempo tremendos aciertos con la presentación de Te Quiero Me Gustas, tales como el conseguir más de 22 mil reproducciones en Spotyfy a tan sólo unos días de su presentación y de la misma forma, ser sumado en los Play List de: Novedades tropicales, Novedades Viernes, Novedades Banda, Corridos y Más en la misma plataforma; además de aparecer con gran respuesta en el Play List Salidas Del Comal de Deezer.



Con semejantes logros de arranque Te Quiero Me Gustas pinta para convertirse en todo un clásico del género tropical, haciendo uso de la experiencia de cada uno de sus participantes en suma con un ritmo contagioso y una letra que revela las expectativas de un hombre cuando ha fijado sus sentimientos en el amor de una mujer.



Busca Te Quiero Me Gustas en tu estación radial favorita, descárgala desde la plataforma digital de tu elección o bien disfruta el vídeo lyric en la red social de tu preferencia.



Recuerda la suma de la cumbia responde al nombre de Te Quiero Me Gustas en la interpretación de: Los Yes Yes, Ensamble, Bermudas, Claudio Moran y Los Del Kañia.



