Abrigado por la gente Mario Moreno recorre municipios de la Montaña

Tlapa, Gro., 19 de diciembre.- En una intensa gira de trabajo donde sostuvo diversos encuentros con la militancia del PRI y liderazgos naturales de la región de la Montaña, a la que también asistieron campesinos, ganaderos y transportistas, Mario Moreno Arcos visitó los municipios de Ahuacuotzingo, Olinalá, Cualác, Huamuxtitlán y Tlapa, en donde recibió el respaldo de la gente.

Durante esta gira en la cual tuvo la oportunidad de reencontrarse con grandes amigos, pero también con jóvenes emprendedores quienes le expusieron su visión de futuro, además de expresarle su preocupación por lo que sucede en el país del que Guerrero no es ajeno, Mario Moreno les dijo que con trabajo y esfuerzo permanente, con un compromiso serio y responsable, se pueden aplicar políticas públicas que contribuyan a detonar la economía en esa región.

Abrigado por la gente y respaldado en la experiencia adquirida por más de dos décadas en la administración pública, el aspirante a la candidatura del PRI al gobierno de Guerrero, dijo que es su interés escuchar a todas y todos pues tiene claro que este tipo de encuentros contribuyen a encontrar soluciones a la problemática de cada municipio.

Moreno Arcos, afirmó ser un hombre de trabajo, de compromiso y resultados, pero también un hombre sencillo y honrado, ’Nunca podrán señalarme de corrupto o ladrón’.

Temprano por la mañana, Moreno Arcos sostuvo un encuentro con la estructura del PRI en el municipio de Ahuacuotzingo, al que también asistieron liderazgos naturales, ganaderos y transportistas, encabezados por el presidente del tricolor en este lugares, Bertín Chino; Marcial Dircio, dirigente de la LARSEZ, y Jacobo Aguirre, ex líder del partido y ex diputado local, donde Moreno Arcos aseguró que los campesinos tendrán siempre todo su apoyo y contarán con su mejor esfuerzo a fin de mejorar sus condiciones de vida.

A la reunión también asistieron los ex alcaldes Antonio Tejeda y J. Jesús Trinidad García, además de Alieth Torres, secretaria del Comité Municipal del PRI, J. Félix Crespo; Roque Francisco, comisariado ejidal; Jorge Aguilar Vázquez, alcalde de Copanatoyac; Rosa Reyes Bello, presidenta del DIF en Copanatoyac y Yuray Abundis Tapia, presidente de la Asociación Ganadera de Ahuacuotzingo. Por separado también se reunió con transportistas del municipio.

Posteriormente, en esa cabecera municipal, sostuvo un encuentro con priistas y miembros de la sociedad civil, encabezados por el ex presidente municipal Manuel Sánchez Rosendo, quién puntualizó que "Mario, al igual que Luis Donald Colosio, es producto de la cultura del esfuerzo".

’Mario Moreno Arcos es la esperanza; la garantía de un Guerrero mejor’, le dijeron más tarde al reunirse con militantes priistas del municipio de Cualác, encabezados por la presidente Coreli Vargas García, donde Mario Moreno Arcos sostuvo que resulta indispensable que los campesinos vuelvan a contar con los apoyos que tenían antes de que llegara el actual gobierno federal, que en el 2021 no etiquetó recursos para el campo guerrerense.

En este sentido, dijo tener confianza en que durante la elección del próximo año, "vamos a ir juntos con el PRD y otros partidos políticos pero sobre todo con la sociedad civil.

En Huamuxtitlán, Mario Moreno Arcos se reunió con la militancia de esa región a la que se sumaron priistas de Xochihuehuetlán y Alpoyeca, a quienes manifestó ’Seré sensible a las necesidades del campo y para enfrentar los retos que Guerrero nos demanda hoy’

Por ultimo, Mario Moreno Arcos recibió el respaldo de la estructura de su partido en Tlapa, donde se comprometieron a trabajar brazo con brazo. "Hoy no es morena, es Moreno", dijo por su parte el dos veces alcalde de Chilpancingo.