Abrirá por COVID hospital abandonado hace 11 años por Osorio Chong

Tras más de una década y más de 1.1 mil millones de pesos invertidos, el Hospital de Especialidades de Pachuca al fin abrirá sus puertas como una estrategia federal derivado de la urgencia de camas para atender a los pacientes enfermos por COVID.



El hospital comenzará a operar de manera emergente para tener listas 80 camas que traten a los pacientes enfermos de COVID; aún no existe fecha algún para que opere para lo que inicialmente fue ideado tras el abandono de dos administraciones estatales así como de la del expresidente Enrique Peña Nieto.



Con lo anterior, la capacidad para atender pacientes por COVID aumentará un 9% del total, luego de que la ocupación hospitalaria en Hidalgo llegara a un máximo del 85% y que al menos 19 hospitales estuvieran saturados, 15 de ellos al 100%.



El hospital atenderá no sólo pacientes de Hidalgo, sino del Estado de México y de la Ciudad de México, pues ahora pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



En 2009 el entonces gobernador Miguel Ángel Osorio Chong inició la construcción del Hospital de Especialidades de Pachuca. Era un proyecto que ’daba un nuevo rostro de atención médica a Hidalgo’, aseguraba. Sin embargo, el mismo no culminó ni se dejaron recursos etiquetados para que así fuera.



Fue su sucesor Francisco Olvera quien tomó la estafeta para terminarlo, pero tras 1.1 mil millones de pesos invertidos y hasta cambios estériles en su fachada renunció a culminarlo; lo cedió al IMSS para que la institución federal se quedara con el paquete en 2014.



La entonces hermana de Osorio Chong fue designada como delegada del IMSS en Hidalgo y en ese momento se decidió que fuera ella quien tomara la ’papa caliente’. El discurso cambió de terminarse en el corto plazo a posteriormente inaugurarse al final de su periodo para posteriormente destacar que al término de su gestión llevaría un 70% de avance y que tendría recursos etiquetados para finalmente culminar. Pese a que se hablaron de avances superiores al 60%, la Secretaría de Salud federal (SSA) ventiló que el mismo ascendía sólo al 43% en 2019.



Once años después, sin ningún funcionario juzgado por los presuntos desvíos de recursos ni la tardanza en la edificación del proyecto, el hospital al fin abrirá sus puertas.