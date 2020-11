Abrirán estadio para el Clásico, cuando México superó 100 mil decesos por covid 19

+Ingresarán alrededor de seis mil aficionados



+Es cuarto país con más fallecidos por coronavirus en el mundo



+’Cruz Azul no piensa en fantasmas del pasado’, afirma su técnico Robert Dante Siboldi



+Equipo con 23 años sin conseguir título de liga se enfrentará a Tigres



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Cuando México superó los 100 mil decesos por Covid 19 –el pasado fin de semana, que lo hacen uno de los cuatro países más letales en el mundo por este flagelo–, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó anoche que el estadio Akron abrirá sus puertas a los aficionados, mañana miércoles, en el clásico nacional Chivas y América, correspondiente a la liguilla del torneo Guardianes 2020.



Explicó que tras una reunión entre autoridades gubernamentales y representantes del conjunto rojiblanco, se acordó la realización de un programa piloto para el regreso paulatino del público a los estadios. Consistirá en abrir el recinto, mañana, al 15 por ciento de su capacidad, equivalente a poco más de 6 mil personas, quienes deberán seguir los protocolos sanitarios establecidos para evitar la propagación del Covid-19.



Jalisco es el sexto estado de la República con más muertes por coronavirus. De acuerdo con el reporte oficial, hasta ayer, registra 4 mil 621 fallecidos.



«Después del enorme esfuerzo, de la resistencia mostrada, nuestra ciudad necesita buenas noticias, nuestra ciudad necesita sonreír otra vez, confiar en que vienen tiempos mejores, ir recuperando la esperanza y entender que aprender a convivir con el riesgo no significa dar pasos al vacío’, argumentó Alfaro.



’Lo que queremos –agregó– es entender cómo tienen que irse adaptando nuestras formas de comportarnos y de actuar en el futuro.’



A su vez, Amaury Vergara, dueño del club Guadalajara, aseguró que existe confianza en la afición respecto al cumplimiento de las medidas de sanidad y detalló que el acceso sólo será para abonados, por lo cual no habrá venta de boletos para este encuentro.



Luego de disputarse el repechaje del torneo Guardianes 2020, las series de cuartos de final quedaron de la siguiente manera: León-Puebla, Pumas-Pachuca, América-Chivas y Cruz Azul-Tigres. Los partidos de ida se efectuarán el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre, mientras los de vuelta serán el sábado 28 y el domingo 29.



Hasta ahora, de estas series sólo el Akron recibirá aficionados. El inmueble ha estado cerrado desde marzo debido a la pandemia.



Por otra parte, Robert Dante Siboldi, entrenador de Cruz Azul, descartó que su equipo se considere favorito para ganar la serie de cuartos de final ante Tigres y aseguró que en el plantel celeste no piensan en los fantasmas de otros torneos, pues están concentrados en terminar con la racha de casi 23 años sin ganar el título del futbol mexicano.



Respecto a su próxima serie frente al conjunto dirigido por Ricardo Tuca Ferretti, el estratega de La Máquina afirmó que su plantel no carga con la presión de ser el predilecto para ganar el pase a la siguiente ronda del certamen.



’No nos sentimos favoritos para nada, los ocho (que están en la liguilla) lo son, cualquiera puede salir campeón, todos están capacitados y tienen buenos planteles’, estimó.



’El favoritismo no lo ponemos nosotros y tampoco lo vamos a cargar, vamos a jugar como si fuera el último encuentro y cada partido lo tomaremos como una final, puntualizó Siboldi ayer en una conferencia de prensa virtual.



El timonel uruguayo afirmó que en su club no están preocupados por los errores del pasado de cara a la siguiente liguilla.



’No nos enfocamos en fantasmas, ni en las cosas que han generado tanta polémica o que ante la adversidad han tratado de denigrar a la institución’, aclaró.



Y subrayó:



’No creo en eso, sino en el trabajo, la dedicación, la energía positiva, en que el equipo juegue con intensidad, que se entregue en cada partido y brinde el máximo. Estamos mirando hacia delante, tratando de mejorar cada día y de ser protagonistas, como debe ser Cruz Azul, que siempre está en finales.’



Y lanzó un exorcismo deportivo con sus palabras:



’El grupo está con muchos deseos de poder romper con esa mala racha de tanto tiempo sin lograr el título, hoy está a nuestro alcance, en cada partido buscaremos ese triunfo que nos acerque más al campeonato.’



Opinó que la serie ante Tigres será muy reñida, toda vez que ambos clubes se conocen muy bien tras haberse enfrentado en dos vibrantes eliminatorias en los años recientes, por lo que, dijo, el ganador será el que esté más concentrado.



’Nos hemos encontrado en la Copa por México, la Leagues Cup, en el torneo, los hemos superado y hemos perdido, nos conocemos perfectamente. Aquí el tema está en los detalles, que van a ser muy importantes para enfrentarnos y la estrategia que utilizaremos para ganar el partido’, detalló.



Reconoció:



’Es un gran rival, en estas instancias todos son complejos, el que esté mejor mentalmente y tenga el deseo, es el que va a avanzar.’



Finalmente, el timonel habló sobre la polémica que se generó debido a la petición de Chivas de inhabilitar al jugador celeste Ignacio Rivero por una fuerte entrada sobre el rojiblanco Alexis Vega, quien salió lesionado y estará alejado de las canchas de cara a la liguilla.



Siboldi respaldó a su pupilo, quien, dijo, no actuó con mala intención.



’Estamos muy tranquilos con el tema de Nacho porque sabemos la clase de persona que es, en ningún momento es mal intencionado. Se le dio el apoyo, fue una jugada totalmente futbolística, pone mucha intensidad en sus movimientos. Pero nunca con el propósito de lesionar a alguien’, explicó.