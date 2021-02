Absurda y electorera estrategia de vacunación

Van a pueblos donde no hay Covid19

• Abandonan zonas populosas y en crisis

• Siervos y Correcaminos, 60% de estorbos

• ’Espíritu electoral’ mueve a los políticos



La verdadera grandeza, no necesita la humillación del resto.

Amado Nervo (1870-1919) Poeta, novelista y ensayista mexicano.





Con la llegada de 870 mil dosis de AstraZéneca, e inició la vacunación contra Covid19 de la población en general, con más ’peros’ que provocan desconfianza.

La vacuna per se no tiene más un camino: aplicarse y el gobierno tiene la responsabilidad humana de distribuirla entre toda, absolutamente TODA la población; sin distingos de edad, religión, partido político, preferencias electorales, color de piel o estrato económico.

Sin embargo, la clave está en el ’cómo’ y las preferencias.

De acuerdo a lo informado por el Presidente, la vacuna se aplicará a los mayores de 60 años en un principio. Después el resto de la población. De esa manera, dijo, se evita que mueran más personas vulnerables.

Sin embargo, el ’cómo’ que reconoció el mismo AMLO, es lo que llama a un perverso manejo de la distribución de las vacunas entre la sociedad.

El titular de Defensa Nacional, Crescencio Sandoval, dio a conocer la manera como estarán integradas las brigadas de vacunación en todo el país.

Primero, los bautizan con el nombre de ’Brigadas Correcaminos’, un grupo de promotores del voto por Morena y propaganda de la 4T.

Esta estará formada por 1 medico, 1 enfermera y 4 soldados. Esto se entiende para cuidar a los aplicadores de la vacuna; es un asunto de seguridad nacional.

Pero, además, están puros estorbos que no hacen nada más que promover el voto en momentos previos a las elecciones del próximo 6 de junio: 2 voluntarios (¿¿??), 1 burócrata de los programas ’sociales’ del Gobierno de Sembrando Vida o de Bienestar; otro promotor de la escuela es nuestra o becas Benito Juárez.

En total 6 inútiles para la sociedad, que sólo estorban, pero sirven como arietes políticos y electorales.

Segundo, se les ocurrió en la Secretaría de Salud iniciar vacunación para adultos mayores de 60 años en 300 municipios alejados y pobres, en la primera etapa. ¿Dónde está el sentido común y científico?

Irán a regiones donde no hay crisis sanitaria y los casos no numerosos. Deben ir a regiones con altos niveles de contagios y vacunar a los de alto riesgo en convertirse en reservorios del Covid19. Muchos mayores de 60 años no salen de sus casas y son disciplinados. Para ello sirve la estadística, ciencia que desprecian los políticos por ignorancia, prejuicio y estupidez. Que dite la ruta la ciencia, no el ’espíritu electoral’.

No dicen que en abril estarán vacunados los mayores de 60 años. Ojalá y sea cierto, por que mover la burocracia, donde el 60% es estorbo, difícilmente se llegará a la meta.

PODEROSOS CABALLEROS

RADIOFIDUSION CDMX

Sebastián Ramírez Mendoza, director General del Sistema Público de Radiodifusión-CDMX, levanta polvo. Fue delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, luego director en la cancillería con un sueldo superior a los 90 mil pesillos. Es sobrino además de Agustín Mendoza, con vínculos sólidos a la farmacéutica Landsteiner, encargada nada menos que de la distribución de la vacuna Sputnik, uno de los negocios más lucrativos de esta época. Lazos sólidos entre empresarios y políticos.

WEC

Muy de acuerdo con Miguel Pérez García, presidente de la Confederación Mundial del Empleo en el sentido que a la Subcontratación en México hay que darle un enfoque positivo no negativo. Lo que se requiere es una mejor regulación. Ir por una mejor fiscalización para enriquecer y perfeccionar esta figura y pensar en los trabajadores que dependen del outsourcing.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

UKKO

La empresa de biotecnología Ukko, que tiene como misión de eliminar las alergias y sensibilidades alimentarias, anunció una inversión de 40 millones de dólares para ensayos clínicos con su terapéutica en investigación en un principio para las alergias al cacahuate, y acelerar el desarrollo del gluten que está diseñado para personas celíacas y otras sensibilidades al gluten. La ronda de colocación de fue dirigida por Leaps de Bayer, Continental Grain Company, Skyviews Life Science, PeakBridge Ventures, Fall Line Capital, Khosla Ventures, Innovation Endeavors y TIME Ventures, el fondo de inversión de Marc Benioff.

