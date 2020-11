‘Abuela Naruto’ enseña a dar chancletazos con tutorial en TikTok

Maru Muñoz es el nombre de una adulta mayor que se ha hecho viral en la plataforma de videos cortos TikTok. Junto con su nieta, hace el ‘lipsing’ (sincronía de labios) de escenas de ’Naruto’ e inclusive enseña a dar un ’chancletazo no jutsu’ al estilo del programa.



‘Naruto’ es una serie de ánime que narra la historia de un joven ninja que tuvo una infancia marcada por la discriminación que sufrió en su pueblo por una maldición con la que nació, por eso su sueño es convertirse en ‘hokage’ (líder de su aldea) y ganarse la aprobación de su gente.



(También puede leer: ¿En verdad es bueno convertir a los niños en estrellas de TikTok?).



En TikTok los fanáticos del anime encontraron a esta ‘abuela Naruto’, quien tiene más de 66.000 seguidores en su cuenta (@ninadelaluna) haciendo videos en los que, por ejemplo, hace ’tops’ de los personajes del programa japonés.



’Disculpen la tardanza, estábamos en Konoha’, escribió, a manera de descripción, en uno de los videos que subió y que tiene más de 50.000 ’likes’. Konoha (Oculta de la Hoja) es una de las aldeas donde viven los protagonistas.



Pero el video que más llamó la atención de los fanáticos del anime fue un tutorial en el que la abuela parodia una enseñanza de cómo dar un ‘chancletazo’ utilizando el chakra (energía vital que usan los ninjas en el universo de ‘Naruto’). La grabación cuenta con más de 229.000 ‘me gusta’ y más de 5.000 comentarios.



’El objetivo no es matar al oponente, sino que aprenda la lección’, bromea Maru Muñoz sobre el golpe con la chancleta. Y luego explica que hay que concentrar el chakra en el área de contacto entre los dedos y el calzado.



Finalmente, se ’localiza a la víctima’ y se da el golpe, que se repite solo si no aprendió la lección.



En su cuenta de TikTok la abuela y su nieta también hacen referencia a otros shows de anime populares, como ‘Avatar: the last airbender’ y ‘Shingeki no kyojin’.

Pero Maru no es la única. Otro caso viral de una mujer de la tercera edad en TikTok es el de Edith Koci, que hace ‘cosplays’ de personajes de la cultura pop. Por ejemplo, uno de sus disfraces más populares es el de la bruja ’Yubaba’, dueña de la casa de baños de la película de Studio Ghibli, ‘Spirited away’.



Su cuenta es @_nana82 y tiene más de 37.000 seguidores.