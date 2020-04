Abusa de su puesto diputado de Morena para despojar de su vivienda a pensionado

Aprovechándose de que un militar ahora retirado no radicaba en su casa por cuestiones de su actividad, mediante engaños y haciendo uso de su investidura como diputado local para quererlo intimidar, el diputado de Morena por el distrito de Zimapán en Hidalgo Víctor Osmind Guerrero Trejo intenta despojar de su casa a una persona de la tercera edad.



El afectado, René Luna González, narró que desde el año 2011 el actual diputado de Zimapán intenta apoderarse de su vivienda. A 9 años de distancia, lleva a cabo su segundo proceso legal y solicita que las autoridades actúen conforme a derecho.



Explicó que en el año 2011, tras solicitar un servicio de cerrajería conoció a ’Noé’, primo del diputado Guerrero Trejo; después éste le rentó la vivienda a Víctor Guerrero.

Transcurridos unos meses en los que hubo cumplimiento de pago, éste cesó, por lo que exigió que salieran de su vivienda. Grande fue su sorpresa al saber que los inquilinos incómodos no querían abandonar su propiedad, señalando como presunto responsable de abrirla a Noé e interponiendo una averiguación por despojo foliada con el número 20/0040/2014, la cual no causó ejecutoria luego de que la contraparte alegara que había un contrato de arrendamiento.



Posteriormente en el año 2016 volvió a ver al entonces candidato a presidente municipal de Zimapán por parte de Morena Víctor Guerrero, el cual aseguró que le depositaba la renta en juzgados, lo cual comprobó después, no fue cierto.



En 2018 ingresó un oficio dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador para informarle del abuso, sin embargo, éste no fue contestado.



En 2019 ingresó su segunda denuncia mediante un juicio ordinario civil foliado con el número 591/2019 en Zimapán Hidalgo, misma que está en proceso.



“Él quiere alegar una compraventa. Nunca le he vendido nada, por lo tanto no he recibido ni un peso por mi casa, no la vendo. A la fecha no quiere salir. Depositó un cheque por 50 mil luego de estar más de 6 años”, manifestó Luna González, quien agregó que la propiedad la adquirió en el año 1994 y le costó 55 mil pesos, acto protocolizado ante el notario 1 de Zimapán, Hidalgo.



En el pleito, ha manifestado que nunca le ha vendido nada al diputado, quien ha afirmado en los juzgados que hicieron una compraventa de 350mil pesos. Que supuestamente le entregó 300 mil pesos en efectivo, en distintas denominaciones, siendo esto falso.



“¿Cómo una persona va a entregar 300 mil, sin testigos y sin ningún documento? Supuestamente me los dio de palabra. Actualmente en enero depositó un cheque por 50 mil afirmando que es la diferencia de la compraventa que yo nunca le he hecho. Jamás me ha dado un peso, la compraventa jamás ha existido”, aseguró.







La respuesta de Víctor Guerrero



Tras dar a conocer el medio News Hidalgo la denuncia del mayor retirado, el diputado Víctor Guerrero emitió una nota con su postura sobre las declaraciones del afectado, la cual es la que sigue: