Abusa de su puesto diputado de Morena para despojar de vivienda a pensionado

Desafortunadamente para la causa morenista, no fueron pocos los "lobos con piel de oveja" que se colaron al movimiento para obtener victorias fáciles y hacerse representantes populares sin coincidir con los principios que el propio presidente manifiesta: no robar, no mentir y no traicionar.



Aprovechándose de que un militar ahora retirado no radicaba en su casa por cuestiones de su actividad, mediante engaños y haciendo uso de su investidura como diputado local para quererlo intimidar, el diputado de Morena por el distrito de Zimapán en Hidalgo, Víctor Osmind Guerrero Trejo, intenta despojar de su casa a una persona de la tercera edad, denuncian.



El afectado, René Luna González, narró que desde el año 2011 el actual diputado de Zimapán intenta apoderarse de su vivienda. A 9 años de distancia, lleva a cabo su segundo proceso legal y solicita que las autoridades actúen conforme a derecho.



Explicó que en el año 2011, tras solicitar un servicio de cerrajería conoció a ’Noé’, primo del diputado Guerrero Trejo; después éste le rentó la vivienda a Víctor Guerrero.

Transcurridos unos meses en los que hubo cumplimiento de pago, éste cesó, por lo que exigió que salieran de su vivienda. Grande fue su sorpresa al saber que los inquilinos incómodos no querían abandonar su propiedad, señalando como presunto responsable de abrirla a Noé e interponiendo una averiguación por despojo foliada con el número 20/0040/2014, la cual no causó ejecutoria luego de que la contraparte alegara que había un contrato de arrendamiento.



Posteriormente en el año 2016 volvió a ver al entonces candidato a presidente municipal de Zimapán por parte de Morena Víctor Guerrero, el cual aseguró que le depositaba la renta en juzgados, lo cual comprobó después, no fue cierto.



En 2018 ingresó un oficio dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador para informarle del abuso, sin embargo, éste no fue contestado.



En 2019 ingresó su segunda denuncia mediante un juicio ordinario civil foliado con el número 591/2019 en Zimapán Hidalgo, misma que está en proceso.



“Él quiere alegar una compraventa. Nunca le he vendido nada, por lo tanto no he recibido ni un peso por mi casa, no la vendo. A la fecha no quiere salir. Depositó un cheque por 50 mil luego de estar más de 6 años”, manifestó Luna González, quien agregó que la propiedad la adquirió en el año 1994 y le costó 55 mil pesos, acto protocolizado ante el notario 1 de Zimapán, Hidalgo.



En el pleito, ha manifestado que nunca le ha vendido nada al diputado, quien ha afirmado en los juzgados que hicieron una compraventa de 350mil pesos. Que supuestamente le entregó 300 mil pesos en efectivo, en distintas denominaciones, siendo esto falso.



“¿Cómo una persona va a entregar 300 mil, sin testigos y sin ningún documento? Supuestamente me los dio de palabra. Actualmente en enero depositó un cheque por 50 mil afirmando que es la diferencia de la compraventa que yo nunca le he hecho. Jamás me ha dado un peso, la compraventa jamás ha existido”, aseguró.







La respuesta de Víctor Guerrero



Tras dar a conocer el medio News Hidalgo la denuncia del mayor retirado, el diputado Víctor Guerrero emitió una nota con su postura sobre las declaraciones del afectado, la cual es la que sigue:

Las inconsistencias de la nota aclaratoria del diputado



Del oficio enviado por Víctor Guerrero a News Hidalgo, existen algunos puntos que no quedaron tan claros y/o que dejan dudas razonables sobre la veracidad de lo expuesto.



I. Pese a que el afectado brindó números de averiguaciones y/o juicios en contra del diputado de Zimapán, éste argumenta que se hizo sin documento alguno, aduciendo un trasfondo político, por lo que dice que ya ha demandado a Luna González por daño moral.



Si en Hidalgo el Código Civil no contempla la figura de daño moral y el mismo Víctor Guerrero, integrante de la fracción de Morena, votó a favor de desaparecer los “Delitos contra el honor” del Código Penal en julio de 2019 ¿Dónde demandó a Luna González? ¿Se trata de una práctica intimidatoria el demandarlo en otra entidad para complicar la defensa del acusado?



II. Víctor Guerrero confirma que arrendó una vivienda en enero del 2011 en la Colonia Centro de Zimapán, en la cual había sólo “dos cuartos en obra negra, en mal estado y un baño de lámina sin servicios de agua ni luz”.



Si la vivienda se encontraba en tan mal estado ¿cuál era la intención de arrendarla pudiendo haber otras opciones? ¿Desde un principio se tramaba alguna chicanada?



III. Víctor Guerrero señala que el 18 de mayo de 2014, en la casa de René Luna ubicada en el Fraccionamiento Unidad Militar de Cuautitlán Izcalli le manifestó su intención de comprar la vivienda, lo cual se acordó “de forma verbal”. Como anticipo, dijo que le hizo un pago de 300 mil pesos y que el resto le sería entregado al momento de protocolizar la compraventa.



Señala el diputado que “el recibo” del supuesto pago fue presentado en la demanda que Luna González hizo en su contra y que efectivamente es el 591/2019 ante la Juez Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimapán.



La supuesta compraventa del inmueble, en el año 2014, no concuerda con la versión de Luna González, quien ese mismo año inició una averiguación previa por despojo, foliada con el número 20/0040/2014.



Más aún, parece más consistente lo denunciado por Luna González quien cuestionó si era posible acordar la compra de un inmueble sólo de palabra, sin testigos -de ambas partes-.



Aquí es obligado preguntar ¿Entrega alguien 300 mil pesos en efectivo, solo -porque no hubo testigos o se habrían mencionado- sin realizar al menos un contrato de compraventa? (porque no hubo un contrato de compraventa o se habría agregado al expediente) ¿Con un recibo le bastaba a Guerrero Trejo para darse por bien servido? Si se iba a aprovechar una “oportunidad” de negocios en función de la necesidad de la contraparte -en el mejor de los casos y como sucede muchas veces- ¿Es posible que alguien otorgue el 86% de anticipo y comprometa el resto al formalizar? ¿no era mejor esperar un par de meses y juntar el dinero faltante -en caso de que así fuera, en el mejor de los casos- para hacer la operación ante un fedatario público?



IV. Víctor Osmind alega que “En diversas ocasiones se le solicitó al Señor René que se formalizara la escrituración pero se negó a hacerlo bajo diversos pretextos”. Según su versión además, construyó un baño y una cocina en la casa, por lo que René Luna incrementó el precio de la vivienda en 3 veces el valor inicial. Como él no aceptó a pagar más que los supuestos 50 mi que le faltaban, dice que René lo denunció.



¿Puede alguien estar tranquilo durante más de 5 años sin escriturar una vivienda sabiendo que sólo tiene “un recibo” sin iniciar un proceso legal? ¿Podía aumentarse el precio hasta en 3 veces el monto acordado "de existir" tal recibo si supuestamente el mismo describiría la cantidad total de la operación?



Otras inconsistencias que nacen de la postura del diputado de Morena



Además de las preguntas anteriores, que surgen directamente de la denuncia y la contestación que hizo Víctor Guerrero a la misma, existen otra situaciones que no quedan claras sin tener que ver necesariamente con el pleito.



¿Por qué el diputado Víctor Guerrero envió una nota aclaratoria de un asunto personal en calidad de diputado e incluso en hojas membretadas con el logotipo de Morena? ¿se trata de alguna intimidación hacia el afectado? ¿charolea para tratar de inclinar la balanza a su favor?



¿Por qué llevaba 300 mil pesos en efectivo si figura como director general de una empresa privada y pudo ocupar algún otro instrumento bancario para seguridad de ambos? De haber existido la compraventa ¿era una operación que se hacía en lo oscurito, a solas, y que no se iba a notificar a las autoridades hacendarias?



¿No es mucha “casualidad” que ambos personajes radicaran, además de Zimapán, en Cuautitlán Izcalli, municipio en el que además “robaron” una camioneta propiedad del Congreso que al diputado morenista le fue prestada?



De ser cierta la acusación de Luna González ¿existiría algún impedimento legal para que Guerrero Trejo continuara con su labor de diputado en función de que el domicilio en disputa es el mismo que ingresó para comprobar su radicación en Zimapán? ¿se puede engañar a la autoridad con una falsa radicación sin que haya consecuencias?



De acuerdo con el currículum del diputado y con su declaración patrimonial, desde 2005 es Director General de la empresa Ameripol Chemical ubicada en Calle del Rosal Mza 1 Lote 20, misma donde se encuentran sus oficinas y almacén y por la que obtiene un sueldo de alrededor de 90 mil pesos mensuales.