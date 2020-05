Abuso de poder de China en Hong Kong

+Deuda pública como inversión es positiva



La Central Sindical Internacional condena el proyecto del régimen chino destinado a imponer un control total del ordenamiento jurídico y de los mecanismos de aplicación de la ley en Hong Kong. La decisión del régimen es inminente, y se espera que el Gobierno de Hong Kong acate la orden de Beijing de entregar el control del Poder Judicial y la Policía, lo que supone una violación del artículo 23 de la Ley Básica de Hong Kong.



’Es evidente que China teme la voluntad de los ciudadanos de Hong Kong, quienes han defendido de forma masiva las libertades fundamentales poniendo en gran peligro su seguridad. China ha calificado regularmente de ’terrorismo’ las manifestaciones legítimas, lo cual no solo es una invención sino que constituye una ofensa a todas las personas del mundo que han sufrido a manos de verdaderos terroristas.



Esta última iniciativa supondría el fin de los derechos y libertades fundamentales, en particular el derecho a la libertad sindical. La clase dirigente china está vulnerando las solemnes promesas que había formulado en 1997, cuando Hong Kong obtuvo su independencia del Reino Unido, en la medida en que está tratando de ejercer un poder total sobre la población de Hong Kong con el objetivo de proteger sus propios intereses.



La comunidad internacional debe condenar rotundamente la decisión impuesta por las autoridades chinas y ejercer la máxima presión para que se abstengan de imponer estas nuevas medidas de control’, ha declarado Sharan Burrow, secretaria general de la CSI.



El domingo 24 de mayo, la policía volvió a reprimir a los manifestantes pacíficos y atacó a los periodistas con gases lacrimógenos, cañones de agua y spray de pimienta. A los docentes se les está acusando de incitar a los estudiantes a la rebelión y se les está presionando para que adapten sus planes de estudio a los recortes específicos aplicados al presupuesto de educación.



La decisión de Beijing se produce antes de las elección en Hong Kong previstas para el próximo mes de septiembre. Las nuevas disposiciones significan que China podrá decidir unilateralmente qué partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil prohibir o permitir.



El libre ejercicio de los derechos fundamentales en Hong Kong, entre ellos el derecho de los sindicatos a establecer contactos y asociarse libremente con organizaciones internacionales, será suprimido en nombre de la seguridad nacional. Esto significaría el fin de la democracia y las libertades fundamentales en Hong Kong…..



DEUDA PUBLICA UTILIZADA COMO INVERSIÓN ESTIMULA EL CONSUMO E INCREMENTA EL CAPITAL, DIJO CARLOS SALAZAR



La deuda pública utilizada como inversión es un gran detonador de la economía porque a la par que estimula el consumo desde el primer día cuando se paga al trabajador, incrementa la estructura de capital y con ello aumenta la producción, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí, a los miembros de Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (Asume), durante una charla virtual.



De esa forma explicó el dirigente de los empresarios mexicanos la propuesta hecha por el organismo que dirige, de que el país tiene la capacidad, sin riesgo, de incrementar su actual deuda externa en un 5 y hasta 8 por ciento para atemperar o disminuir los efectos nocivos de estos millones de pobres adicionales o problemas de solvencia de muchas empresas, que serán provocados por los efectos de la pandemia de Covid-19.



Esta fue la primera reunión que el presidente del CCE tiene con los empresarios del sector, quienes recientemente iniciaron su actividad como órgano promotor de la Cámara de la Industria de la Seguridad y pasaron a formar parte, también, de los organismos afiliados a la cúpula dirigida por Salazar Lomelí, a quien Armando Zúñiga Salinas agradeció el apoyo.



’Cinco puntos representan cerca de 90 mil millones de dólares que pudimos haber tenido para financiar programas de liquidez de las empresas, la disminución de ingresos de muchísima gente, tratando de ofrecerle un mínimo y los programas sociales’, destacó el dirigente empresarial.



Salazar agregó que a lo mejor la industria hubiera regresado a las operaciones con una condición un poco mejor que como estaremos regresando. Ese va a ser el gran juicio que haremos más adelante. No habernos endeudado nada con todas las consecuencias para las condiciones económicas del país o haber tomado razonablemente una cantidad de deuda que en nuestros números cabía’.



Para el líder de los empresarios mexicanos, llegó el momento el que se debe pensar cómo vamos a reactivar al país, qué acciones se deben tomar y escoger las que pueden ser más efectivas y se puedan profundizar.



En la reunión virtual el presidente de los organismos integrantes de ASUME, Armando Zúñiga Salinas agradeció a Salazar Lomelí no sólo la recepción en el organismo que representa, sino también el apoyo para lograr una reforma constitucional y una nueva ley para el sector de la seguridad privada.



’Las más de 8 mil empresas en el sector, son empresas creadas por emprendedores, por gente que ha tratado de invertir su capital y su experiencia en beneficio del país. Son un sector que suma dentro de nuestro México y desde el CCE nos sentimos ampliamente apoyados por ustedes’, les expresó Salazar Lomelí.



Y felicitó a las empresas por el interés, la generosidad y el impacto que intentan tener en la vida diaria de nuestras comunidades….



FONACOT BENEFICIA HASTA HOY A MAS DE 240 MIL TRABAJADORES CON CREDITOS DE APOYO



Con los apoyos implementados para apoyar a los trabajadores y trabajadoras ante la pandemia por COVID-19, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), ha beneficiado hasta el momento a 240 mil 271 personas de este sector que han accedido a estos beneficios en las mejores condiciones posibles.



Durante la conferencia vespertina Crédito a la palabra, el director general del Fonacot, Alberto Ortiz Bolaños, destacó que son básicamente dos programas los que se generaron para mitigar los efectos de la pandemia en la economía de los y las trabajadoras: el Plan de Alivio y el Crédito de Apoyo Diez Mil.



El primero, recordó, contempla entre otras medidas, el diferimiento de mensualidades de abril y mayo para el final del plazo del crédito, sin intereses ni cargos moratorios y sin afectar el historial crediticio del trabajador. Hasta el momento se ha aplicado a 240 mil 271 personas de 17 mil 500 centros de trabajo por un monto de más de 200 millones de pesos.



En tanto, el Crédito Apoyo Diez Mil, se trata de un financiamiento de 10 mil pesos para pagar en 33 cuotas mensuales de 360 pesos, más un periodo de gracia de tres meses. Para ello, el Fonacot destinará 3 mil millones de pesos.



Para este beneficio, que se coloca como el crédito de nómina más barato del mercado, de acuerdo con el Simulador del Crédito de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), se contempla beneficiar a 300 mil trabajadores que una vez abiertas las sucursales de Fonacot, podrán acceder al financiamiento de forma casi inmediata.



Adicionalmente, durante abril 83 mil 310 acreditados que perdieron su empleo recibieron cobertura de protección de pagos por más de 115 millones de pesos.



Alberto Ortiz destacó una vez más que estos beneficios tangibles para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, son resultado de la política de austeridad aplicada durante su administración y de un mejor uso de los recursos públicos.



Finalmente, reiteró que toda la información necesaria está en el portal www.fonacot.gob.mx...



