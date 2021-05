Abuso sexual contra niñas, niños y jóvenes ya no prescribe

Política Al Margen

Por Jaime Arizmendi



- 𝗔𝗯𝘂𝘀𝗼 𝘀𝗲𝘅𝘂𝗮𝗹 contra niñas, niños y jóvenes ya no prescribe



- 𝗖𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗳𝗲𝗿𝗿𝗼𝗰𝗮𝗿𝗿𝗶𝗹𝗲𝗿𝗼𝘀 destitución de Víctor Flores



Argonmexico / Duro Contra pederastas, pedófilos… La semana pasada, al cierre del último periodo ordinario de sesiones de la LIV Legislatura, el pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la no prescripción de delitos sexuales cometidos en contra de menores de 18 años y, con ello, envió una señal contundente para que pederastas y pedófilos piensen bien antes de cometer estos lamentables atentados hacia la infancia.



De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 150 millones de niñas y 73 millones de niños han experimentado relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual que implican contacto físico, aunque es con seguridad un cálculo por debajo del real.



Lo más grave es que muchas veces la violencia sexual es protagonizada por miembros de la propia familia, o de personas que residen o visitan el hogar familiar, en quienes tienen confianza los niños y niñas; que incluso son responsables de su cuidado.



Para los datos de abuso sexual o los delitos sexuales contra menores no existe fuente estadística oficial actualizada, homogénea, que permita darles seguimiento y a la cual recurrir directamente para obtener información válida.



No obstante, una fuente que reporta el problema en que viven algunas niñas y niños del país en el interior de sus familias, es la Consulta Infantil y Juvenil 2012. Esta permitió captar declaraciones de infantes que participaron haber sido víctimas de algún abuso de tipo sexual, como que algún familiar toque su cuerpo y les pidan mantener eso en secreto, o que ellos expresen que les molesta.



A nivel nacional, una mayor proporción de niños que de niñas reconocieron el abuso por algún familiar. Los más pequeños, de 6 a 9 años, 13.1 por ciento de niños declararon haber sido tocados por algún familiar; mientras que 9.4 por ciento de niñas de esas edades también.



De las niñas de 10 a 12 años, 6.2 por ciento han sido víctimas de algún abuso; así como 9 por ciento de los niños. De las adolescentes de 13 a 15 años 4.6 declararon haber sido tocadas por algún familiar, así como 6.1 de los adolescentes.



Con todo, al eliminar el Senado la prescripción de los delitos sexuales contra menores de edad, se asegura que esos ilícitos se puedan sancionar, sin que se extinga la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo. Así, los agresores serán investigados, enjuiciados y, en su caso, condenados, sin importar que las víctimas emprendan acciones legales muchos años después de haber sido violentadas.



El dictamen aprobado con el voto de los 117 senadores participantes en la sesión parcialmente virtual, establece que los delitos serán catalogados como imprescriptibles, por la gravedad hacía las personas afectadas como distribución de pornografía infantil, corrupción de menores, pornografía y turismo sexual infantil; así como el acoso sexual de menores de edad.



Además, el lenocinio, la pederastia, el abuso sexual, tener cópula con persona mayor de 15 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio de engaños, o la violación equiparada a personas de este rango de edad, que no tengan capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo.



El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, previno que con este dictamen se busca terminar con décadas de impunidad en contra de menores que no sólo han padecido estos abusos deleznables, sino que también enfrentan secuelas psicológicas en todo su círculo familiar.



Repuso que, al dar este paso, ’de los más relevantes que esta Legislatura haya dado en las últimas décadas’, la mayoría pugna para que la reforma sea una realidad y se aplique de inmediato contra los agresores. De su lado, Martí Batres sostuvo que con ello se envía una señal contundente para que estas conductas contra la infancia sean sancionadas en cualquier momento, sin importar clase social o cualquiera otra condición.





𝗦𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗲 y democrático… Integrantes del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana piden se cancele la Toma de Nota ’amañada que se concedió hace más de tres años a Víctor Flores Morales para reelegirse como secretario general’; y que la Secretaría del Trabajo supervise la celebración de una elección abierta para elegir nueva dirigencia nacional.



Eduardo Canales, dirigente nacional de Talleres del propio STFRM plantea que se debe dar paso a la conformación de un sindicato representativo, moderno y democrático, donde los trabajadores puedan votar libremente por una nueva dirigencia sindical.



Para lograr la nulidad de la Toma de Nota ya se iniciaron los expedientes No. IV-233/2018 y IV-276/2018 en la STPS, cuya titular, Luis María Alcalde Luján puede contribuir al atender los reclamos de muchos trabajadores sindicalizados.



Y menciona el caso de enriquecimiento de Víctor Flores, quien ha manejado a su antojo los recursos de jubilados y trabajadores en activo; además de otras denuncias como el fraude con el Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), ante el cual presentó escrituras apócrifas para lograr que el organismo construyera edificios de departamentos.



Canales expuso ante éste reportero que si el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordena se investiguen esas denuncias, la destitución de Víctor Flores Morales en el STFRM será inminente, ’aunque él presume haber convencido al Primer Mandatario de ser su amigo’, a pesar de que haya cambiado los estatutos sindicales para perpetuarse en la dirigencia.



Al rechazar la creación de otro organismo sindical, sostuvo que el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana fue creado en 1933, pero desde 1995 Flores Morales ha sido secretario general, gracias al PRI, que lo premió con tres diputaciones federales, plurinominales, para no arriesgarse a perder.



Reveló que Víctor Flores acumula denuncias penales y demandas laborales emprendidas en los estados de Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz, por actos de corrupción, fraude, delincuencia organizada, extorsión, defraudación fiscal, peculado, abuso de confianza y enriquecimiento ilícito.



Ha utilizado de forma indebida los recursos destinados al fideicomiso 5012-6 ferronales, con 13 mil 530 millones de pesos para pagar pensiones de 56 mil 372 jubilados, una vez que fue privatizado el órgano descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México.



Vale anotar que los ferrocarrileros que repudian a Víctor Flores de inmediato sufren represión y son expulsados del trabajo, por lo que muchos no se atreven a contradecirlo o a pedir elecciones democráticas. ’Pero si le quitan la Toma de Nota, la base trabajadora votará en su contra’. Sólo quien carga el cajón, sabe lo que pesa el muerto…



Por Jaime Arizmendi Gonzalez

[email protected] y [email protected]