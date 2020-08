Abusos y Prepotencia de una mujer policía de Texcoco con número de patrulla 197

Denuncia ciudadana :El día de hoy en calles de Texcoco, se registró un pequeño percance, donde dos conductores de vehículos, discutieron por probable choque, ante esto uno de los conductores mando a traer a la policía, para tomar cartas en asunto, y en vez de llegar la policia de vialidad, no llegó y acudió la policía municipal con la patrulla con número 196 Marca Creta de las unidades nuevas que fueron entregadas 78 unidades, por la Presidenta municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón.

Ante esta situación,una la mujer de la policia minicipal, quien no quiso dar su nombre se bajo prepotente y sin mediar la problemática de dicho percance automovilístico, quiso subir a uno de los conductores a la fuerza por un delito, que jamás cometió y arrestarlo para llevarlo al juez conciliador, sin escuchar la versión del conductor quien jamás cometió algun delito.

La versión de esta situación fue por que un conductor, quien dijo que fue impactado su carro por la parte trasera y no fue así, ambos conductores, se dijeron de palabras y al final decía que fue ahi, que fue por otro lugar el impacto de su auto, donde se vio según el afectado quería cobrarle un choque que jamás se cometío, la persona que culpaba al otro conductor mando a traer a la policia, y llego al lugar de los hechos, el conductor y quiso cobrar a fuerzas un choque jamas realizado y ante la policía mujer se puso a su favor del otro conductor que puso agresivo y en vez de averiguar el hecho, la policía empezó con prepotencia y abuso querer subir al otro conductor sin cometer ningún delito a la patrulla por el poder de la oficial quien no se identificó y llévarlo a las galeras para multarlo por un delito jamás cometido.

Es mucho lo que realiza la Policía Municipal de Texcoco, donde en días pasados también abusaron de poder de un jóven, quien por quedar viendo a un policia fue detenido y llevado a las galeras y este hecho se volvió viral a nivel Nacional.

Esperemos esperemos que el director Alfonso Valtierra ir a presidenta municipal Sandra Luz Falcón, no sigan permitiendo, mad abusos de poder, de varios de sus elementos de la Policía Municipal de Texcoco.