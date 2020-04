¿Acabó el movimiento feminista?

Triunfó la movilización, pero todo será igual

Las mentiras más crueles a menudo se dicen en silencio.

Robert Louis Stevenson, 1850-1894; novelista y poeta escocés.







Lo mencionamos en anteriores columnas; el movimiento de las mujeres, desde la cadena, del sábado 7, la marcha del Día Internacional de la Mujer el domingo 8 y el movimiento #UnDíaSinNosotras, de ayer 9 de marzo demostraron especialmente en México lo fundamental que son las mujeres en la oficina, en las escuelas, en las fábricas, en las casas, en los hospitales, en las calles… en todos lados.

Sin embargo, a partir de hoy martes 10, todo sigue igual.

El gobierno no hizo, ni se comprometió a nada. No olvidemos que el Gobierno, no sólo es el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes, sino todos los equipos pesados que deambulan con costo al presupuesto, a su alrededor.



Están los legisladores, quienes hacen leyes y están los que aplican la justicia.

Ninguno, ni el Presidente, ni los gobernadores, ni los alcaldes, ni los diputados federales o estatales, ni los senadores, ni los fiscales se comprometieron a nada. Sólo se sumaron a la movilización. Es exigir trabajo sin la paga de un salario. Nada, absolutamente, nada.



Lo peor de todo es que en esas estructuras están las mujeres. Secretarias de Estado, alcaldesas, gobernadoras, legisladoras; ninguna hizo un pronunciamiento claro y directo, sin consultar al Presidente o a sus jefes partidistas, en beneficio de las mujeres. Una revolución de sacrificios sin cambios.

Es como una mentada de madre callejera; sólo se da cauce a la ira.



Hoy, un día después de la movilización, todo quedó igual. Ni una ley cambió; el comportamiento machista se mantiene. No hay un compromiso de las mujeres (madres y maestras) de cambiar la actitud machista de las próximas generaciones. Los hombres, mucho, pero muchos que apoyan la igualdad total entre ambos géneros, no se comprometieron en cambiar a la sociedad para hacerla igualitaria. Ni más, ni menos.



No hay nada en favor de la protección de las mujeres, niños y ancianos.



Simplemente verborrea que aplaca temporalmente las demandas.

Queda vivo un solo espíritu: seguirán las movilizaciones, pero los resultados en beneficio de una sociedad igualitaria estará en el discurso; difícilmente aterrizarán en la realidad.



PODEROSOS CABALLEROS: La economía estaba debilitada por el coronavirus. Más de 100 naciones en el mundo sufren por contener la epidemia entre sus poblaciones. Varios países toman medidas de contención y, con medidas de aislamiento, lo que pega al sector productivo.



Además, ante la amenaza de una pandemia latente, los mercados se adelantan. La caída de las bolsas, las monedas y especialmente el precio del petróleo, ante la falta de un acuerdo entre los miembros de la OPEP y Rusia, pero fundamentalmente por el COVID-19.



Este virus golpea con severidad a países como Italia, Corea del Sur, España, entre otros. Se prevé que naciones de Latinoamérica, que no tomen precauciones, serán severamente afectados. México no sería la excepción, por su débil sistema de salud. Esto es lo que pega a la economía y los financieros se adelantan. Prevén una crisis.



*** Hace un par de semanas, en Michoacán asesinaron a Raúl Hernández Romero, cercano a Homero Gómez González, reconocido protector de la Biosfera de la Mariposa Monarca. Ambos fueron asesinados, con un mes de diferencia. Como no es un asesinato de alto impacto, ni el gobernador Silvano Aureoles, ni la Fiscalía General de la República toman el asunto en serio. ¿Será que no quieren molestarse a los taladores de bosques que depredan la zona desde la época del Tata Lázaro?



*** Por obstáculos burocráticos, la venta de OCESA, de Alejandro Soberón, a Live Nation Entertainment, que preside Joe Berchtold. En el gobierno de la 4T este tipo de operaciones son lentas y esto puede amenazar la operación ycon ello, la captación de impuestos.



*** Bloquean vecinos del rancho ’La Chingada’ la carretera en Palenque, Chiapas, ante la inseguridad provocada por migrantes; realizan redadas ciudadanas para detener a migrantes y entregarlos al Instituto Nacional de Migración. Ya ni allá puede controlar el gobernador morenista Adán Augusto López.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Bajo la presidencia de Lars Fruergaard Jørgensen, Novo Nordisk y UNICEF, que dirige Henrietta Fore, anunciaron una alianza para ayudar a prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil a nivel mundial, con un primer enfoque de intervención en América Latina y el Caribe. Combinarán esfuerzos para mejorar el conocimiento y la concientización sobre cómo prevenir el sobrepeso y la obesidad, abordando sus causas más profundas. Inicialmente, esta alianza se desarrollará en un período de tres años.

