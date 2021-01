Académico de UAEH estudia los estigmas de infantes nacidos en prisión

Pachuca de Soto, Hidalgo. – Las infancias nacidas y criadas en las prisiones del país sufren de un fenómeno de estigmatización criminalizante por parte de la sociedad, basado en el mito de que existe una ’contaminación’ dentro de los reclusorios, este fue uno de los hallazgos que arrojó el trabajo de Carlos Augusto Hernández Armas, egresado del Doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).



La tesis ’Madres presas y niños invisibles. El proceso del estigma heredado en la maternidad en prisión’, desarrollada por el también académico de la Escuela Superior de Actopan (ESA), estudió 31 casos de infantes nacidos y criados por sus madres que cumplen alguna condena dentro del Centro de Readaptación Social (CERESO) de Pachuca, con la finalidad de conocer los efectos que tienen sobre las infancias las opiniones de aquellos no estigmatizados.



’Los niños y niñas en realidad están ahí por sus circunstancias, no porque hayan cometido algún delito. Sin embargo, aunque no haya algún comportamiento previo que justifique su estigmatización, sí hay una expectativa-negativa hacia ellos’, declaró Hernández Armas.



La investigación arrojó que la sociedad genera un efecto negativo en los menores al perpetuar la idea de que tarde o temprano volverán a los reclusorios, como si existiera una auto profecía cumplida de la cual no pueden escapar. Por otra parte, las instituciones y las familias suelen aplicar tácticas de neutralización para disminuir los efectos del estigma en el futuro de las y los infantes.



De acuerdo con los resultados de la tesis del doctor Carlos Augusto Hernández Armas, la ’contaminación’ es un efecto de la opinión de los normales con respecto a las infancias nacidas en reclusión, mientras que la profecía cumplida viene de una construcción social y no psicológica.



Este trabajo doctoral permitió al académico de la UAEH asistir al Simposio Internacional de Género y Cultura Prisional (SIGEP) en Portugal, convirtiéndose en uno de los tres mexicanos en presentar ponencias al respecto y de los pocos investigadores en el país que aborda investigaciones sobre esta área de estudio.



’Hay algunos hallazgos y posturas generales sobre el tema a nivel internacional, también hay particularidades porque las condiciones de los reclusorios son totalmente distintas en las regiones del mundo, hay algunas cosas que se tienen que investigar o aplicar desde lo local’, enfatizó Hernández Armas, quién dio a conocer que continuará con esta línea de trabajo.