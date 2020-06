Acapara representante de Nestora Salgado el huevo en Taxco

www.guerrerohabla.com



Taxco, Gro. 19 junio 2020 Guerrero.-En Taxco de Alarcón solamente los huevos del representante de la senadora de Morena Nestora Salgado se venden.

Ninguna marca que no sea la jalisciense San Juan puede ser adquirida ni vendida por los comerciantes de ese municipio de la zona Norte de Guerrero que piden la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que exista la libre oferta y demanda de ese producto básico.



Acusan que Mario Figueroa Mundo, quien fuera candidato del Partido Nueva Alianza a la alcaldía taxqueña y actualmente es representante de la legisladora de Morena Nestora Salgado monopoliza la comercialización. Además aspira nuevamente a ser candidato a la alcaldía de Taxco.



Los comerciantes, entre estos locatarios del mercado que pidieron la omisión de su nombre por temor a represalias señalan que Figueroa Mundo mantiene acaparada la distribución.



Afirman que son 23 toneladas de huevo las que generan al representante de la legisladora de Morena ganancias cercanas al millón de pesos mensuales.



Denunciaron que ’en Taxco y Temixco, nadie más vende y no dejan trabajar a otras marcas solo huevo San Juan’.



Lo cual, agregaron, le permite a Figueroa Mundo imponer un precio de 68 pesos por casillero sin permitir que la población afectada económicamente por las medidas de cierre de actividades no esenciales en esta pandemia por el Covid-19 puedan beneficiarse de la oferta y la demanda.



Por lo que hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga y la Comisión Federal de Competencia Económica tome cartas en el asunto.



Fuente: Enterado