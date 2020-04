Acaparamiento de insumos

Ciento setenta y tres países integrantes de la ONU (93%) respaldan la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la OMS intervenga para evitar el acaparamiento de material médico e insumos para enfrentar covid-19 y garantizar un trato equitativo y tener acceso a las vacunas para cuando éstas se encuentren listas, informó el canciller Marcelo Ebrard.



Y en medio de la pandemia que azota el mundo, los gobiernos están más entretenidos en dictar medidas de confinamiento a la población y en dotar de equipo a su personal médico sin mayor atención hacia el futuro, cuando se nota que la pandemia ha resultado ser un colosal negocio para los acaparadores, comercializadores y distribuidores de todo el instrumental que se requiere para hacerle frente.



Se reconoce, por ejemplo, que México vendió a China en febrero pasado insumos y equipo tomando en cuenta el libre mercado y la solidaridad internacional, pero dos meses después nuestro país se ha visto necesitado de los mismos insumos que ha vendido. Y los va a traer a China ha elevado precio, pues los comercializadores encontraron una mina de oro en momentos de crisis.



No les interesa la crisis sanitaria ni sus consecuencias, lo que les interesa es el lucro.



Seguramente ocurrirá lo mismo con la vacuna o las vacunas; se requerirán de millones de ellas para que el mundo vuelva a la normalidad y los habitantes del planeta se reintegren a sus actividades normales. Es preciso tener reglas claras del juego por encima de la ganancia que mueve a gran parte de la humanidad. Se espera que la propuesta de regularizar el mercado y evitar el acaparamiento y el libre acceso a las vacunas es una buena propuesta que habrá de concretar y que, seguramente, tendrá éxito.



TURBULENCIAS



Inicia la fase 3, de mayor contagio

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell anunció la entrada de la fase tres de covid-19, que se caracteriza por un mayor número de contagios y se prevé que éstos lleguen a 300 mil que podrían saturar la infraestructura médica del país –para lo que se está ya preparados-, pero si se respetan las medidas de sana distancia, la reducción de la movilidad y el confinamiento, se podrá evitar que los servicios médicos sean rebasados y se atienda a la población afectada debidamente y no haya necesidad de muchas hospitalizaciones.



Asimismo se prevé levantar las restricciones en municipios de baja incidencia a partir del 18 de mayo, aun cuando está por decidirse, de acuerdo al comportamiento de esas localidades, y el reinicio de actividades a partir del 1 de julio, aunque todavía está por definirse el regreso a clases y las medidas que adoptará la SEP para recuperar el año escolar…



El rector de la Universidad Autónoma ’Benito Juárez’ de Oaxaca, Eduardo bautista Martínez, instruyó a la Comisión Técnica de Medidas de Salud (CTMS) entregar 587 paquetes para protección por Covid19 destinados igual número de pasantes que se encuentran en Hospitales, Centros de Salud y Unidades de Medicina Familiar, así como a personal que se encuentra en colonias, comunidades y municipios de la entidad. ’Mi reconocimiento a la comunidad de pasantes de la Facultad de Medicina y Cirugía y de las Facultades de Enfermería Oaxaca, Tehuantepec y Huajuapan, por la importante labor que realizan en el cuidado de la salud, en esta contingencia sanitaria por Covid-19’, expresó Bautista Martínez…Se quejan unos mil locatarios de los mercados de Oaxaca que personal del DIF los presiona para que les entreguen mercancía a cambio de vales para el Monte de Piedad, lo cual consideran injusto pues la mercancía la tienen que pagar en efectivo a los productores y no ’con un papel sin ningún valor’. Se ignora si saben algo al respecto el gobernador Alejandro Murat y su esposa Ivette…



[email protected]

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista