Acaparan partidos locales en Hidalgo la mitad de las multas del INE

Aunque su participación durante la pasada justa electoral para la renovación de ayuntamientos 2020 en Hidalgo fue más bien de espectadores, ello no impidió que alrededor de la mitad del monto total de multas ejercida por el Instituto Nacional Electoral (INE) se concentrara en los partidos locales que contendieron.



De los poco más de 17 millones de pesos que resultaron como multa a los 11 partidos que contendieron, al menos 8.4 millones correspondieron a los partidos que no gozan de representación nacional.



Las multas a los partidos locales se distribuyeron de la siguiente forma: Más por Hidalgo (MXH), fue sancionado con 439 mil 922.99 pesos; Encuentro Social Hidalgo (PESH), con 3 millones 984 mil 365.58 pesos; Nueva Alianza Hidalgo (PNAH), un millón 230 mil 068.28 pesos, mientras que Podemos obtuvo 2 millones 772 mil 288.32 pesos de sanción.



Los 4 partidos políticos locales referidos sumaron en conjunto multas por 8 millones 426 mil 645.17 pesos. El primero de ellos no consiguió los sufragios suficientes para asegurar su permanencia.



Los otros 7 partidos sancionados fueron Acción Nacional (PAN) con 2 millones 460 mil 843.51 pesos; Revolucionario Institucional (PRI), 484 mil 348.7 pesos; de la Revolución Democrática (PRD), 963 mil 716.02 pesos; del Trabajo (PT) un millón 305 mil 379.42 pesos; Verde Ecologista de México (PVEM), 594 mil 20.27 pesos; Movimiento Ciudadano (MC) 51 mil 519,84 pesos y Morena con 2 millones 812 mil 393.06 pesos.Con información de Teodoro Santos | MILENIO HIDALGO