Acapulco amanece cubierto de humo por incendio forestal y quema de basura.

www.guerrerohabla.com



Acapulco, 07/Mayo/2020 (AM) El puerto de Acapulco amaneció cubierto de una gran cantidad de humo provocado por tres incendios forestales y quema de basura en tiraderos clandestinos, que se ubican en la zona Diamante.



El Secretario de Protección Civil en el estado, Marco César Mayares Salvador aclaró que no se trata de una bruma y en Guerrero en estos momentos hay 12 municipios donde se tienen 19 incendios forestales activos.



Lamentó que en plena fase de emergencia sanitaria por Covid-19, las personas quemen basura el cual dejará afectaciones a la salud como en el sistema respiratorio.



’Es humo, no es bruma y en estos momentos son por incendios forestales, quema de lotes baldíos y quema de basureros en tiraderos clandestinos’.



Los tres incendios son uno por quema pastizal y hierba seca en la zona de la unidad Habitacional Luis Donaldo Colosio, otro en el área del viaducto Diamante cerca de la Venta y en Ejido Viejo.



Los municipios donde se registra los incendios forestales son en Chilpancingo, Acapulco, Atoyac de Álvarez, Ayutla de los Libres, Tecpan de Galeana, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Acatepec, Coyuca de Catalán.



Así como en los municipios de Ahuacotzingo y Ajuchitlán del Progreso, Heliodoro Castillo.