Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo, en color amarillo a partir de hoy lunes

Debido al esfuerzo y al apoyo coordinado en las estrategias para bajar los contagios y hospitalizaciones por Covid-19, el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que Acapulco, Chilpancingo e Ixtapa-Zihuatanejo pasarán a color amarillo en el semáforo epidemiológico estatal.



Acompañado del presidente municipal de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec; así como el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, el ejecutivo guerrerense señaló que esto permitirá seguir reactivando la actividad turística y que haya mayor movimiento económico durante la temporada decembrina.



También informó que este lunes se darán a conocer los nuevos porcentajes de aforo tanto en los municipios en semáforo amarillo como los del color naranja.



Destacó que gracias a las campañas de sanitización y concientización en estos municipios, además de la responsabilidad de la ciudadanía y los prestadores de servicios turísticos en el uso del cubrebocas y la sana distancia, se logró estabilizar los contagios y las hospitalizaciones.



Asimismo, en estos lugares, el gobierno del estado reforzó la estrategia con túneles sanitizantes en mercados y transporte público, así como módulos de lavado de manos, logrando así frenar los contagios, por ende, los aforos para el sector hotelero y restaurantero podrá aumentar un poco más.



"Hay una división de semáforo en Guerrero, una parte está en naranja y otra en amarillo como Acapulco, Zihuatanejo y Chipancingo, porque sus números así lo permiten", apuntó.



Astudillo Flores hizo un llamado general a la participación de todos para avanzar en esta nueva fase ante el inicio de la temporada decembrina para salir adelante, "lo más importante es la salud, ahí requerimos que cada quien ponga su parte’, insistió.



Detalló que este lunes van a salir publicadas en el Periódico Oficial, los nuevos ajustes a la normatividad que tiene que ver con las ocupaciones.



’Lo que no podemos hacer es cerrar las puertas. Yo no veo algún mecanismo de cómo cerrar las puertas al estado para que no vengan. Lo que sí les queremos decir es que hay restricciones, que no estamos abiertos al 100 por ciento", insistió.



Añadió que en lo particular asumirá la responsabilidad que le toca ’lo que no ponemos negar, de la noche a la mañana es la vocación turística y que somos un polo atractivo y que no podemos cerrar las carreteras para que no vengan lo que sí podemos hacer es cuidarnos y ayudar’.



INFORME DEL COVID-19



Por su parte, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos informó que en los municipios de Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo se observa una estabilización en el número de pacientes hospitalizados por Covid-19, y aunque están en amarillo, están en el límite, por lo que se tiene que cuidar porque están muy cerca del naranja.



De la Peña Pintos detalló que a la fecha se tienen 25 mil 249 casos confirmados y 2 mil 629 defunciones, además de 105 nuevos casos en las últimas 24 horas y un comportamiento ondulante en este rubro en Iguala, Taxco, Tepecoacuilco y Pungarabato.



Se tienen 556 casos activos e indicó que se cuenta con 159 pacientes hospitalizados, de estos, 25 están intubados, en el caso de defunciones, destacó que se registran un promedio diario de 9.7 por día en el mes de diciembre.



A nivel nacional, Guerrero se encuentra en una ocupación de camas del 29 por ciento, ubicándose en el lugar 17 en este rubro y en el lugar 25 en ocupación de ventiladores con el 15 por ciento. Mientras que, en la vacuna contra la influenza, Guerrero se encuentra en el número siete a nivel nacional con un 71 por ciento de avance.



A su vez, el presidente municipal de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec manifestó que este semáforo regional representa un respiro para la vocación turística de este binomio de playa y el sentir del sector es animado porque se tienen expectativas altas en la temporada decembrina.