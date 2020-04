Acapulco da comida para llevar a los más afectados por COVID-19

Abr 23, 2020



Jorge Zorrilla

Acapulco, Gro. 24 abril, 2020.-Hasta 22 comedores comunitarios fueron instalados a lo largo de Acapulco, Guerrero, para apoyar a las poblaciones más afectadas por la pandemia del coronavirus COVID-19. Se calcula que en un solo día se entregaron alrededor de 11 mil porciones de comida.

8 sitios se encuentran en la zona rural, 12 en la zona urbana y 2 más sobre la costera.

El gobierno municipal de Acapulco ha comenzado a entregar ’comidas para llevar’ a quien lo necesite, el único requisito es llevar su recipiente y ahí, se le sirven las porciones que sean necesarias.

Desde las 12 del día, y con su sana distancia, las filas se comienzan a formar en espera de la llegada de los alimentos, una vez que el personal del ayuntamiento llega con las cacerolas llenas de arroz, tortillas y caldo de pancita, la repartición inicia de forma ordenada.

En el comedor instalado en el zócalo del puerto, así como la policía turística, se encargan de organizar a las personas y servir los ’alimentos para llevar’.

Este apoyo se realizará todos los días mientras que dure la cuarentena, por lo que, las personas que reciben el alimento, agradecen el acto de solidaridad del gobierno municipal.

Por su parte, la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, hizo un llamado a la población para seguir con las recomendaciones; permanecer en casa y no salir a menos de que sea sumamente necesario.

’Es una ayuda, porque somos dos personas las que vivimos ahí; satisfecho y contento, porque ya tenemos algo que comer, estoy recibiendo dos porciones para dos personas y me informan que esto va a ser diario.’ Amadeo Candela López, beneficiado.

’Si no nos movemos, si no salimos de casa, vamos ayudar para que podamos salir pronto de esta crisis y así podemos reintegrarnos a nuestras actividades.’ Adela Román Ocampo, presidenta municipal de Acapulco.