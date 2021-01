Acapulco: ¿En dónde está la falla?

-------------

Siempre se ha dicho que realizar ajustes en un gobierno es para reorientarlo y resolver las fallas que se hubieran dado por diferentes razones. O bien, como un relanzamiento del gobierno para que los gobernados aplaudieran esa decisión, ya que el cambio de nombres en una dependencia le daba frescura y le volvía a abrir al gobernante espacios de maniobra política.

Pero realizar cambios a cada rato, y en una misma Dirección General o Secretaría, es señal de que los que fallan no solamente son los responsables de las dependencias, sino el o la que les da el nombramiento.

En la presente administración municipal de Acapulco que encabeza la morenista Adela Román Ocampo, es evidente la inestabilidad política de su equipo de trabajo y la falta de resultados positivos para la población.

El gobierno de Adela Román está reprobado y está condenado a entregar el poder a otra opción política en las elecciones del próximo 6 de junio.

En menos de tres años ha cambiado a la mayoría de los titulares de las dependencias municipales. De hecho, en los primeros 10 meses de su fallido gobierno, realizó 18 cambios de funcionarios, que incluye a secretarios y directores.

El primer relevo que se registró fue en la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico, el 21 de noviembre de 2018, cuando renunció el secretario Edmundo López García. Su lugar fue ocupado por Javier Ibarra Angulo el 27 de noviembre, pero tres meses después éste presentó su renuncia, y en su lugar quedó como encargado de despacho René Vargas Pineda. Y hace nueve días, Vargas Pineda renunció al cargo y se encuentra en el proceso de entrega de recepción de la dependencia.

Quien tampoco duró en el cargo fue Julio César Ramírez Coronel. El 29 de noviembre de 2018 y a menos de dos meses de su designación como secretario de Administración y Finanzas, presentó su renuncia. Y su lugar fue asumido por Soraya Benítez Radilla, quien solamente duró en el cargo once meses, ya que fue inhabilitada por un año por no haber cumplido con el pago de 75 millones de pesos de cuotas obrero patronal.

El 27 de enero de 2020 y durante una sesión extraordinaria de Cabildo, la alcaldesa Adela Román Ocampo tomó protesta a Omar Rodolfo Ávila Romero como el nuevo titular de la Secretaría de Administración y Finanzas. Pero el gusto no le duró mucho a Ávila Romero. El pasado jueves 21 del mes que transcurre dejó el cargo, y en su lugar quedó como encargada de despacho la contadora Ana Nayeli Valerio Godoy. ¡Zas!

Donde la alcaldesa Adela Román también ha exagerado en realizar cambios es en la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento

Este miércoles nombró a Guadalupe Rodríguez López como la nueva titular de dicha dependencia. La sexta en lo que va de este fallido gobierno de la ’Cuarta Transformación’ municipal.

Rodríguez López sustituye en el cargo a Celso Ruiz Gómez, un veterano reportero que fue recomendado por Ricardo Castillo Barrientos, el asesor personal de la alcaldesa… el Fouché de estas tierra surianas y que del 2011 al 2014 desorientó a su ’amigo’ Ángel Heladio Aguirre Rivero, cuando éste despachaba en Casa Guerrero como gobernador de la entidad.

En estos casi tres años de la administración de Adela Román han sido directores de Comunicación Xavier Rosado Peraza, Roberto Ramírez Bravo, Guadalupe Guzmán Rentería, Silvestre Arizmendi Torres y Celso Ruiz Gómez.

De acuerdo a algunas fuentes consultadas del Cabildo porteño, a Celso Ruiz le pidieron dejar el cargo por ineficiente, ya que no pudo consolidar la imagen de su jefa quien quería ser la candidata de Morena al gobierno de la entidad.

Y al no ser nominada por su partido para la gubernatura, Adela Román ha anunciado que buscará reelegirse en el cargo, sin importarle que gracias a ella Morena está a un paso de perder la principal presidencia municipal de Guerrero.

Insisto, realizar cambios en una administración, ya sea municipal, estatal o federal, no es malo. Lo malo es que la cabeza sea la que falle. Verbigracia Acapulco.

LOS AÑORVE CON MARIO MORENO

Durante una entrevista virtual que concedió a un grupo de reporteros del puerto de Acapulco, la ex diputada federal y aspirante a la Alcaldía de ese municipio, Julieta Fernández Márquez, manifestó que no está en discusión su apoyo, tanto de ella como de su esposo (Manuel Añorve Baños), a favor de Mario Moreno Arcos como candidato del PRI a la gubernatura de la entidad.

’Ni yo ni nadie de mi familia tenemos ninguna enemistad con él (Mario Moreno); somos amigos, él llegó a ser el abanderado del PRI bien, sin hacer trampa; su posición es legítima y su aspiración y su candidatura, son legítimas; así se juega en el partido, con esas reglas y hay que aceptarlas’, dijo.

Asimismo, rechazó que su candidatura sea una carta de su esposo, quien aspiró a ser el abanderado del tricolor a la gubernatura y no quedó en esa posición.

ENTRE OTRAS COSAS… con el objetivo de brindar mejores resultados a las y los guerrerenses, el gobernador Héctor Astudillo Flores tomó protesta este miércoles a Arturo Salgado Urióstegui como secretario de Desarrollo Social y al diputado local con licencia, Heriberto Huicochea Vázquez como titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).

Ambos funcionarios cuentan con una amplia experiencia en la administración pública y una sólida formación académica; el primero es originario de Teloloapan, y es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y es maestro en Administración por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla.

Mientras que Heriberto Huicochea es originario de Chilpancingo, y cuenta con una licenciatura en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), un posgrado en Administración Pública por parte del Ministerio para las Administraciones Públicas en Alcalá de Henares, España, y tiene estudios de Doctorado en Ciencias Políticas, Sociología y Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid (España).

