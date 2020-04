Acapulco: Encabeza Adela Román entrega de apoyo alimentario en colonias marginadas

Acapulco, Gro., 07 de abril de 2020.- En apoyo a los sectores más vulnerables afectados por la crisis económica generada por la contingencia sanitaria de COVID-19, la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, encabezó este martes las brigadas que recorren colonias populares para entregar casa por casa la ayuda alimentaria.



El recorrido inició en la colonia Héroes de Guerrero, asentamiento ubicado en el cerro que se encuentra frente a La Sabana, donde la alcaldesa entregó personalmente los paquetes de alimentos no perecederos, hecho que sorprendió a los beneficiarios que agradecieron compromiso y trabajo solidario del gobierno municipal.



Román Ocampo dialogó con los ciudadanos frente a las puertas de sus domicilios, ante quienes remarcó la importancia de atender las recomendaciones de permanecer en casa ante el receso de la actividad turística, comercial y de servicios no prioritarios, con la finalidad de evitar contagios del nuevo Coronavirus.



’Tengan confianza en su gobierno, sabemos por la situación que estamos atravesando en muchos países del mundo, Guerrero no es la excepción y Acapulco tampoco, donde vivimos del turismo y lamentablemente hay muchas familias afectadas en sus ingresos, principalmente las que viven al día, por eso estamos apoyando con despensas’, expresó la alcaldesa durante la jornada matutina en la zona suburbana.



La presidenta municipal advirtió que la pandemia mundial ha dejado más de 78 mil decesos en el mundo, de ellos 125 corresponden a México. En Guerrero se contabilizan hasta ahora 3 muertes ocurridas en Acapulco, Chilpancingo y Huamuxtitlán. A manera de reflexión dijo que las medidas adoptadas por su gobierno evitaron que en estos momentos la situación fuera más complicada, logrando contenerse el número de contagios de COVID-19.



Laura Alicia Cruz Bailón, una de las beneficiarias que recibió de manos de la alcaldesa su paquete de alimentos, agradeció el que hecho de que ’la señora presidenta nos tomó en cuenta para entregarnos una despensa, ya que es un beneficio que nos ayuda ahora que no hay trabajo".



La también la ama de casa, María Marta Pérez Martínez, celebró la visita de la presidenta municipal para entregar personalmente los apoyos evitando intermediarios. ’Está bien que entreguen este tipo de apoyo, hay mucha gente que no tiene trabajo. ¡Gracias por apoyarnos, porque realmente sí lo necesitamos!", dijo.



Las señoras María de la Luz Barrios Hernández y Natividad Reyes Encarnación también expresaron su gratitud por la iniciativa de la alcaldesa quien inesperadamente tocó a las puertas de sus casas para hacerles entrega de sus despensas, paquetes que contienen aceite, frijol, arroz, pastas, lentejas, leche, azúcar, galletas, papel higiénico, jabón y alimentos enlatados no perecederos.