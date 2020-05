Acapulco no reanudará actividades el 1 de junio, adelanta Héctor Astudillo

www.guerrerohabla.com



El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, adelantó que Acapulco no reanudará actividades el 1 de junio debido a que no existen las condiciones para hacerlo.



En redes sociales, el mandatario compartió el momento en el que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, expuso que ’con Acapulco todavía nos falta mucho para llegar a un momento de definición crítica’ de la enfermedad.



Durante la conferencia de prensa de la situación de la pandemia en México de este 20 de mayo, López-Gatell Ramírez sentenció que en comparación con zonas turísticas como Cancún, en Acapulco no se podría regresar a la llamada ’nueva normalidad’ el 1 de junio ’aún con importantes controles’.



Ante el panorama, el gobernador Héctor Astudillo llamó a la población de Acapulco a ’tomarse en serio’ la pandemia de COVID-19 y a mantener la cuarentena ’si quieres que esto se acabe lo antes posible’.



El reporte más reciente sobre el coronavirus en Guerrero señala que en Acapulco de Juárez se han registrado 560 casos positivos de la enfermedad y 38 muertes.