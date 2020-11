Acapulco pierde ocupación hotelera durante el puente de Día de Muertos

www.guerrerohabla.com



Acapulco pierde ocupación hotelera durante el puente de Día de MuertosJosé Luis Talavera no precisó el monto de la pérdida en cuanto a la derrama económica, ya que dijo aún no se tiene un conteo definitivo.



Por Alfonso Juárez y Karla Benítez

Acapulco, Gro. 03 de noviembre de 2020.-La ocupación hotelera en Acapulco, Guerrero cayó en un 10. 2 por ciento durante el puente de Día de Muertos.



En entrevista, el secretario de turismo municipal, José Luis Basilio Talavera indicó que en comparación con 2019 los cuartos ocupados llegaron apenas al 32. 8 por ciento.



’Acapulco tuvo durante este fin de semana tuvimos un promedio del 32 .8 por ciento, ahora esto es comprensible porque estamos atravesando una pandemia’, expresó Basilio Talavera.



Asimismo, recordó por disposición del gobierno del Estado los destinos turísticos del triángulo del sol mantienen su aforo al 50 por ciento de su capacidad total.



De manera general los principales destinos turísticos de Guerrero alcanzaron el 40.7 por ciento de ocupación hotelera durante este fin de semana largo.



Covid en Guerrero

Hasta este día Guerrero acumula 22 mil 269 contagios, 2 mil 253 muertes por Covid-19 y 82 casos nuevos.



El estado se mantiene en semáforo naranja, luego de que en septiembre retrocediera del semáforo epidemiológico amarillo precisamente por el repunte de contagios.



En este sentido el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores informó que en los municipios con mayor número de contagios someterá a consulta si se endurecen o no las medidas anticovid esto debido a la próxima temporada decembrinas.



’Yo quiero conocer la opinión y le vamos a preguntar a la sociedad qué es lo que opinan. O tomamos medidas más estrictas en los próximos días o nos vamos aquí y esperamos en diciembre en la incertidumbre’, señaló el mandatario.



Los municipios en donde se realizará la encuesta son Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala y Taxco.