Al finalizar la sesión de Cabildo en el apartado de asuntos generales, este martes, la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo anunció formalmente al cuerpo edilicio que no habrá espectáculo de luces por pandemia de Covid-19.



Manifestó que el presupuesto destinado para la tradicional gala será referido al presupuesto del 2021 y que la determinación fue tomada por el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, cuya medida calificó como responsable y ’los motivos se entienden para evitar regresar a semáforo naranja’, mencionó.



Pese a ello, no detalló si las playas estarán cerradas o no para los visitantes, pues indicó que esa decisión debe ser consultada con los prestadores de servicios y corredores turísticos, pues podría afectar sus bolsillos.