Acapulco será el municipio más honesto de todo México: Javier Solorio

Vecinos de Renacimiento proponen trabajar unidos para construir una mejor ciudad’



Acapulco Gro.- Javier Solorio Almazán se reunió con vecinos de la calle Alta Cuauhtémoc de Ciudad Renacimiento, ahí el síndico con licencia destaco como se puede sacar adelante un municipio, con finanzas sanas y con proyectos limpios.



Cansados de ser engaños siempre, los vecinos destacaron que ya es hora que alguien los regrese a ver y que hagan algo por Renacimiento, ya que solo les han dado ’atolito con el dedo’.



’Doctor estamos contentos que nos visite aquí, de verdad hemos recibido apoyo de usted siempre que lo necesitamos, siempre tuvimos brigadas de todo, pero necesitamos crecer, necesitamos más proyectos que nos ayude a mejor la vida de todos los vecinos’, destacó Marisol de la Rosa, Líder.



’Claro que se puede, en el municipio hay casi 700 millones para hacer obra pública, pero desafortunadamente no llega donde debe llegar, desaparece y por gente así, no hay calles bien hechas ni nada’, dijo Solorio Almazán.



El síndico con licencia destaco que se puede llegar a tener un Acapulco brillante y honesto, una ciudad diferente y donde la gente pueda vivir en paz y tenga oportunidades para desarrollarse.



’El proyecto es que Acapulco sea el municipio de mayor honestidad en todo México, en un futuro, en menos de un año se debe de estar hablando que en Acapulco por primera vez desde que mataron a Juan R. Escudero, hay un gobierno que no se roba ni un peso’, dijo.



Destaco que todo se puede hacer, solo hay que tener compromiso, pues si nadie toma un peso, la ciudadanía podrá tener mejores calles, parques, sitios culturales que dignifiquen a los porteños.



’Van a tener todo lo que están pidiendo, la cancha que les hace falta, las calles que mucho se necesitan aquí, porque se está haciendo un censo con todo lo prioritario, Acapulco tiene remedio’, destacó Javier Solorio.



Los vecinos señalaron que ese tipo de gobierno aspiran a tener y por ello dan su respaldo a Javier Solorio, donde también comentaron que sería importante trabajar de la mano con los ciudadanos.