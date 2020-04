Se juntan coronavirus, incendios forestales y asesinato del defensor de derechos humanos. —Acapulco y Chilpancingo acumulan la mayor parte de los infectados. —Apoya el PRI el combate a la pandemia del gobierno estatal.--Un buen ejemplo: gasolinera Carreto dona gasolina al personal de salud.



Dice el dicho popular: ’Ya éramos muchos y parió la abuela’.

Algo así ocurre con la circunstancia que vive Guerrero, que enfrenta serios problemas de salud, con el Covid-19, más los incendios forestales que vuelven a presentarse en el peor momento posible, además de los homicidios, como el del defensor de derechos humanos en la Costa Grande y su hijo.

Con las frases célebres agregaríamos la del científico medieval, que aseguró ’eppur si muove’ (y sin embargo se mueve), Galileo Galilei, quien fue obligado por la jerarquía religiosa a renegar de esa teoría de que la Tierra de mueve alrededor del Sol y no al revés, como aseguraban quienes lo impugnaron.

En Guerrero se juntan los problemas, pero el gobernador Héctor Astudillo, junto con su gabinete y algunos presidentes municipales, que no todos, ha logrado enfrentar la emergencia múltiple y lleva por buen rumbo al estado.

Del Covid-19, nombre oficial de la enfermedad del coronavirus, se tenían hasta el martes 222 casos confirmados, 32 defunciones, lo que hace que coloca a la entidad en el lugar 16 a nivel nacional, con un crecimiento muy elevado del 353 por ciento, comparado con los primeros 25 días, según las estimaciones de las autoridades.

En cuanto a la inseguridad hubo tres homicidios dolosos en Iguala, Huitzuco y San Luis Acatlán, y se indicó que hay avances en la investigación del homicidio del defensor de derechos humanos, Jesús Memije Martínez y su hijo.

En el estado se dará la liberación de un número determinado de reclusos no peligrosos, que estén por cumplir su sentencia y que no hayan cometido delitos graves como secuestro, homicidio doloso y secuestro

También hay 11 incendios forestales, como el del basurero clandestino de Acapulco y en los casos restantes el estado trabaja con algunos alcaldes.

LOS PROBLEMAS ABUNDAN Y SE MULTIPLICAN, pero hay que reconocer que el gobierno estatal es muy activo, no se detiene a contemplar los problemas, sino que los enfrenta y busca disminuirlos o eliminarlos, para llevar orden y paz a sus habitantes.

Ahora, todavía falta que los encargados del Peje cumplan con el programa del fertilizante, que el año pasado convirtieron en un lamentable fracaso y que en este año va por las mismas, porque se ve que no aprendieron la lección.

APOYA EL PRI EL COMBATE DEL GOBIERNO ESTATAL A LA PANDEMIA. —Una de las tareas básicas para evitar que el contagio del coronavirus se extienda entre los habitantes del estado es hacer la limpieza y desinfección de todos los sitios públicos que sea posible, lo que debe ser respaldado por las organizaciones y la sociedad para alcanzar los mejores y mayores efectos positivos.

El gobernador Astudillo tiene la ventaja de que desde el inicio del problema contó con el respaldo y la colaboración de los priistas del estado, encabezados por Esteban Albarrán Mendoza, quien destacó que la campaña de sanitización es una tarea obligada, por lo que todos los ciudadanos y sus organizaciones deben respaldarla, como prioritarios la sana distancia y el rechazo a las aglomeraciones.

Las organizaciones y partidos políticos deben sumarse sin limitaciones a estas tareas, pero aparte del PRI, no se ve a otros que estén colaborando en estas tareas fundamentales.

UN BUEN EJEMPLO: GASOLINERA CARRETO DONA GASOLINA AL PERSONAL DE SALUD. —Los graves problemas sociales deben ser enfrentados por la sociedad en general, con desprendimiento y sentido de respaldo hacia los grupos que están en el combate a la pandemia del Coviud-19 y en ese sentido, la gasolinera Carreto (que administran los hermanos Javier y Oscar Ibáñez Sandoval), arrancó un programa de entrega de gasolina gratuita para el personal médico y de salud de Chilpancingo.

Se trata de que los médicos y enfermeras(os) puedan trasladarse en sus vehículos, sin tener que usar el transporte público, donde se han dado agresiones contra ellos.

Los interesados deben inscribirse en el correo [email protected] y operará en una primera etapa del 27 de abril al 2 de mayo.

Realmente, debe darse un reconocimiento a estos empresarios de Chilpancingo por su iniciativa y colaboración altruista y es de esperar que otros los imiten y en diferentes especialidades en esta etapa de la grave contingencia.

Los trabajadores del sector salud en total podrán obtener 40 litros de gasolina.

