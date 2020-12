Acapulqueños han demostrado valentía, entrega y solidaridad ante la pandemia, destaca Jacko Badillo

A pesar de los estragos ocasionados por la pandemia del Covid-19, los acapulqueños han mostrado una gran entereza ante este fenómeno lamentable e indescifrable, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Guerrero, Joaquín Badillo Escamilla



Señaló que derivado de la emergencia sanitaria que tomó incluso por sorpresa a las autoridades, se han tenido que lamentar cierres de negocios, quiebra de empresas, al grado de que en el término de este ejercicio fiscal 2020 los números no son nada alentadores; ’sin embargo, quiero resaltar la capacidad, la pericia, la valentía de los acapulqueños; nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, nuestro espíritu de lucha ha podido sostener y mantener por lo menos a nuestras familias’, resaltó.



Jacko Badillo, ex candidato a la presidencia municipal de Acapulco, dijo que el Covid-19 ’ha sido una pesadilla no solamente para el sector empresarial, sino para los ciudadanos de todo el mundo, hoy tenemos deudas, déficit, proyectos detenidos, incluso pudiera decir nostalgia, zozobra e incertidumbre en todo lo que venimos haciendo o a lo que nos dedicamos, venta de productos, prestación de servicios o la poca industria que aquí se pueda llevar a cabo’.



Añadió que, en términos numéricos, la pandemia ha sido la causante del 65 por ciento del cierre de negocios en Acapulco, superando a la inseguridad o las malas decisiones de los gobiernos.



’Por ello en este cierre de ejercicio 2020 hago un reconocimiento a los acapulqueños por la valentía, por su muestra de solidaridad y de entrega, de lucha, de cambiar y poder adaptarnos’, dijo, a la vez que exhortó a los tres niveles de gobierno a realizar una planeación estratégica del presupuesto que llega de la Federación, ’y que puedan dar impulso al que menos tiene y al sector empresarial, que es el que ayuda a la gobernabilidad y a la generación de empleos; sin estos apoyos definitivamente ninguna sociedad, no solamente Acapulco ni Guerrero, van a poder salir adelante; por ello mi reconocimiento para los acapulqueños y un exhorto a seguirnos cuidando de manera responsable’, concluyó.