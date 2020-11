¿acaso quedará impune?, el supermillonario saqueo, al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ISSEMyM, presuntamente por los exgobernadores en el Estado de México, Arturo Montiel Rojas, Eruviel Ávila Villegas, Enrique Peña Nieto, con la posible complicidad de quien durante en ese tiempo desempeño el cargo de director y permitió la extracción de los millones de pesos a los nefastos políticos mencionados.

del ISSEMyM.



Como recordarán amables lectores, en este mismo espacio, a petición de afiliados al ISSEMyM, hicimos del dominio se publicó la denuncia, pero no pasó nada, ni pasará tanto los priistas Arturo Montiel Rojas, Eruviel Ávila Villegas, como Enrique Peña Nieto, al parecer gozan de impunidad. en tanto derechohabientes de la institución, carecen de medicamento, además de la pésima atención médica y hospitalaria, por estar falto de recursos económicos suficientes para resolver demandas de enfermos.



Quienes posiblemente por esa situación son tratados de manera inhumana por personal médico, servicio social y vigilantes. De toda anomalía y mal trato, beneficiarios del ISSEMyM, ha sido informado Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, así mismo a integrante de la legislatura mexiquense, pero no se han atrevido a investigar que pasa en ISSEMyM, en tanto los beneficiarios sin respuesta favorable a sus querellas, siguen siendo tratados con la punta del pie, ’Derechos Humanos’, y nada es lo mismo.



El, gendarme americano, continua de cacería en México, va sobre Jesús Horta Martínez ex secretario de Seguridad Pública de CDMX, entre otros mandos policiales, mexicanos, pese a esas persecuciones, los peces gordos, como Vicente Fox, Felipe Calderón y, Enrique Peña Nieto, y de pasada su ex esposa Angélica Rivera ’La Gaviota’, señalada presunto saqueo la ex residencia presidencial los pinos, quien igual que buena manada de ex funcionarios en México gozan de impunidad, seguro es el policía americano espera la oportunidad de echarles el guante , en tanto Andrés M. López Obrador está a la expectativa.



En el municipio de Los Reyes la Paz Estado de México, con más pena que gloria ’gobierna’ la alcaldesa Olga Medina Serrano, las protestas por parte de la ciudadanía en su contra son el pan de cada día, acción que al parecer le importa poco menos que un cacahuate, dicen la edil Medina Serrano, se ha coludido con gente invasora de bienes inmuebles, como es el caso de la protección que la concejal le viene brindando a Ramiro Rojas, sujeto que despojo de su propiedad a Rosa Ma. Islas Méndez, a quien le han negado hacerle justicia a pesar de mostrar con documentos ser propietaria del predio, invadido por Ramiro Rojas al parecer pariente político de Olga Medina, eso lo hace intocable para cometer con impunidad sus fechorías,



Jueces calificadores, establecidos en barandillas de municipios y alcaldías en Ciudad de México, soslayan medidas de sana distancia, cuando los infractores son encerrados en sus galeras insalubres, he observado que, en espacios pequeños se encuentran privadas de su libertad más de 30 personas, claro eso no importa a jueces cualitativos, para estos lo principal es el dinero que cada uno de los supuestos infractores les reditué, sana distancia, cubre boca, sanitación de la mugrosas galeras para qué. En esos lugares los principales atracadores son ’impartidores de justicia’, en complicidad con policías, despojan de todo a detenidos, quienes, al quedar en libertad, no le son devueltas sus pertenencias, cartera, celular entre otros objetos de valor.



Ya es tiempo que el gobierno de México frene la entrada de millares de migrantes procedentes de países centroamericanos, quienes transitan por nuestro país con destino a estado Unidos, buena cantidad de los cuales se establecen en México, no para bien, estas gentes posteriormente se dedican a delinquir.

(Demos gracias a Dios, y, a todas las personas que están, estuvieron y estarán en nuestras vidas pues ellas son quienes nos hacen florecer).